Atacantul nu a primit suficiente minute la FCSB în prima parte a sezonului și putea prinde un transfer în această iarnă, dar a preferat să rămână la campioana României, alături de care se pregătește în cantonamentul din Antalya.



Printre echipele interesate de Alibec se număra și FC Botoșani. Chiar Valeriu Iftime a dezvăluit că a purtat o discuție cu atacantul, dar acesta i-a transmis că nu e liber de contract.



Denis Alibec a fost dorit de FC Botoșani



Se pare că Alibec va mai primi o șansă din partea lui Gigi Becali în a doua parte a acestei stagiuni, aspect transmis chiar de finanțatorul FCSB-ului.



"Alibec nu vine la Botoșani. În momentul actual, am avut o discuție cu el foarte politicoasă, copilul mi-a spus că nu e liber. Dacă va fi liber, trebuie să se gândească. Nu am vorbit nici cu Leo Grozavu.

Decizia o ia antrenorul. Energia de acolo, care e foarte bună, nu trebuie să o stricăm cu un asemenea transfer. Alibec este util la orice echipă din Superligă.



E greu să bagi un jucător nou transferat acum în angrenajul echipei. E greu să facem un transfer într-o lună de zile, să se acomodeze. E greu", a spus Iftime, la Digi Sport.



Alibec a strâns doar 13 meciuri în acest sezon pentru cei de la FCSB, reușind să marcheze un singur gol și să ofere două pase decisive în cele 346 de minute bifate.

