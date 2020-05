Gigi Becali, atacat de AS47! Scrisoarea suporterilor stelisti pentru CSA si MApN: "FCSB sa isi asume identitatea reala! Este o entitate rau-platnica"

AS47 a reactionat in urma declaratiilor lui Gigi Becali, care a afirmat ca va incerca sa discute cu reprezentantii Peluzei Sud.

Astfel, cei din Asociatia Stelistilor 47 au trimis o scrisoare deschisa care CSA Steaua si MApN prin care le cere "sa respecte legea" si sa nu cedeze jocului unor grupuri de interese.

"In lumina ultimelor evenimente si dezinformari publicate si promovate in mass-media legate de relatia dintre FC Fcsb si CSA STEAUA, dorim sa va aducem la cunostinta faptul ca, de peste un deceniu si jumatate, clubul Fcsb, prin angajatii si finantatorii acestora, au denigrat clubul Steaua Bucuresti, sportivii, angajatii, suporterii, dar si institutia Ministerului Apararii, Armata Romaniei si multe alte institutii ale Statului! In aceeasi ordine, reamintim:

1. FC Fcsb, despre care s-a dovedit in instanta ca a furat identitatea clubului Steaua, continua sa profite de istoria acestei echipe si sa alimenteze confuziile in randul publicului larg, ceea ce se intampla de mai bine de un deceniu si jumatate. Indemnam la clarificarea situatiei, odata pentru totdeauna, si ca FC Fcsb sa isi asume identitatea reala, aceea de club fondat in 2004, a carui istorie nu are nicio legatura si nu se intersecteaza cu Steaua (!);

2. Asistam la o situatie ilara: desi intre cele doua entitati exista mai multe procese pe rol, observam cum, in ultima perioada, presa din Romania duce o campanie prin care aduce in prim plan Stadionul Steaua, sugerand ca, sfidand atat suporterii stelisti, cat si istoria ros-albastra si deciziile instantelor judecatoresti, stadionul ar trebui sa fie destinat Fcsb-ului. Reamintim ca FC Fcsb este o entitate rau-platnica in relatia comerciala cu Steaua, fiind silit, de catre Tribunalul Bucuresti, sa plateasca Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti suma de 400.000 de euro, in 2011, pentru perioada iulie 2010 – august 2011, banii reprezentand chiria restanta, utilitati si penalitati pentru intarziere si, nu in ultimul rand, litigiu stabilit la 36.826.310 EURO, pentru perioada 2004 – 31.12.2014.

3. Indemnam la oprirea denigrarii constante a clubului Steaua de catre FC Fcsb, care, in ultimii ani, „a atacat” imaginea Armatei si a Ministerului Apararii Nationale, actionand impotriva legii.

Atragem atentia indeosebi celor ce conduc CSA Steaua Bucuresti sa respecte legea, principiile morale si sa nu deserveasca „jocurile” unor grupuri de interese sau persoane in contradictie cu legea.

In ultimii 16 ani, noi, suporterii clubului Steaua si, in special, Peluza Sud Steaua, am militat pentru „Un club curat mai presus de toate!” si vom face, ca intotdeauna, tot ceea ce este necesar pentru a ne apara acest ideal. Desi amenintati, interzisi, intimidati de persoanele din jurul finantatorului FC Fcsb, nu vom face rabat de la principiile noastre, amendand orice comportament neadecvat si nedemn fata de Steaua, cel mai galonat club sportiv din Romania!

Speram ca Armata Romaniei, institutia cu cea mai mare incredere din Romania, sa isi apere imaginea, fara a se asocia cu anumite persoane si respectand, in continuare, legile si instantele judecatoresti din Romania", au scris cei din AS47 pentru CSA si MApN.