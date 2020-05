Becali, gata sa incalce toate recomandarile autoritatilor in pandemie! E LIBER la antrenamente, cu orice risc

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca de pe 1 iunie pot fi reluate competitiile sportive.

Patronul FCSB nu vrea sa mai astepte pana pe 1 iunie pentru ca echipa sa se poata antrena in grup. Gigi Becali a declarat ca nu intelege de ce trebuie sa mai stea inca 3 zile pana ca jucatorii sa se poata antrena din moment ce au fost testati cu strictete.

"Ce sa mai dai de la 1? Ori 28, ori 1, nu-i acelasi lucru? Tot una e! Incep de pe 28 antrenamentele, mai sunt 3 zile! Daca mie imi da presedintele voie sa joc fotbal de pe 1, nu pot sa ma antrenez de pe 28? Gata, toata lumea da drumul, in toata Europa! Teste le-am facut tot timpul. La 5 zile teste, la 5 zile teste... Am zis ca teste fac, nu incalc regulile! Dar acum nici politia nu mai are ce sa faca, de la 1 se da liber la tot!", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.