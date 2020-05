Gigi Becali a incercat o adevarata NEBUNIE la FCSB! A vrut sa transfere un mare rival! "Imi facuse o oferta foarte mare"

Gigi Becali este cunosut in Romania dupa transferurile pe care le face si declaratiile savuroase.

Gigi Becali a incercat sa dea o adevarata lovitura la FCSB in perioada de dinaintea sfertului UEFAntastic din Cupa UEFA, dintre FCSB si Rapid, pe cand Olaroiu era antrenor la ros albastri.

Finantatorul a incercat sa il aduca pe Dan Alexa si i-a facut o oferta mare, greu de refuzat. Jucatorul era aproape convins sa semneze, insa s-a razgandit dupa ce a fost sfatuit de apropiatii din conducerea lui Dinamo.

"De semnat, nu am semnat, a venit MM dupa mine in China, deja cand plecasem, refuzasem, el nu stia ca refuzasem, era pe avion. Vorbisem cu Gigi Becali, imi facuse o oferta foarte mare, era chiar inainte de echipa aia UEFAntastica. Olaroiu ma voia, apoi au intervenit Netoiu, Badea si m-au convins sa refuz. MM venise sa semnam contractul. Pe drum s-a sucit treaba.", a spus Alexa intr-un interviu pentru Telekom sport.

Dan Alexa juca la Beijing Guoan in acea perioada, dupa ce plecase de la Dinamo. La 'caini' a jucat in doua perioade diferite, intre 2002 si 2004, iar mai apoi in 2006. A evoluat si pentru Rapid in perioada 2011-2012, iar acum este antrenor al giulestenilor.