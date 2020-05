CONDITIA ca Nita sa vina la FCSB! Ce salariu URIAS ar putea lua portarul in plina pandemie si ce spune Becali de mutare

Florin Nita, fost portar la FCSB, se poate intoarce in vara la ros albastri.

Florin Nita este dorit inapoi la FCSB de Gigi Becali. Mutarea se poate face doar in anumite conditii, mai ales ca partea financiara a avut foarte mult de suferit in fotbal, dupa pandemia de coronavirus.

Portarul este mai mult rezerva la Sparta Praga, insa cehii vor o anumita suma de bani pe el, cu care Gigi Becali nu este de acord, potrivit Fanatik. Finantatorul ros albastrilor si-ar dori sa il aduca gratis pe Nita si sa ii ofere un salariu de 10 00 de euro lunar, in ciuda problemelor financiare din Liga 1 si nu numai.

Sparta Praga a jucat primul meci dupa pauza provocata de COVID-19, Nita fiind rezerva din nou. Heca, titularul din poarta Spartei, a luat doua goluri, iar echipa a pierdut in fata Viktoriei Plzen cu scorul de 1-2.

Florin Nita a jucat la FCSB in perioada 2013-2018, iar acum este cotat la 1,6 milioane de euro. A aparat in 8 meciuri in acest sezon, incasand 14 goluri si reusind de trei ori sa mentina poarta intacta.