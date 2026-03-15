Campioana en-titre a produs surpriza negativă a primei etape din play-out, nereușind să învingă ultima clasată pe Arena Națională. Într-o partidă marcată de revenirea lui Mirel Rădoi pe bancă, roș-albaștrii au irosit șansa de a rămâne pe primul loc, fiind depășiți în clasament de UTA Arad. Un moment cheie al serii a fost schimbarea lui Darius Olaru în minutul 63, decizie comentată imediat de patronul echipei.

Mirel Rădoi, debut cu remiză în fața ultimei clasate

Gigi Becali a vorbit despre importanța căpitanului său, dar a recunoscut că prestația acestuia din meciul de duminică seară l-a determinat să accepte fără obiecții decizia staff-ului tehnic de a-l înlocui.

„Eu asta știu și asta aș putea să-i spun lui Mirel, că fără Olaru echipa asta nu poate să câștige. Atât aș putea să-i spun că Darius Olaru este cel mai valoros jucător din această echipă.

Când l-a schimbat pe Olaru mie chiar mi-a convenit, pentru că dădea mingea numai la adversar. Nu am ce să comentez... să caut aiurea motive de ceartă”, a spus Gigi Becali la DigiSport.

FCSB a dominat startul partidei, având o ocazie importantă prin Bîrligea, însă planurile lui Rădoi au fost date peste cap în minutul 29, când Chiricheș a ieșit accidentat. Deși gazdele au pus presiune constantă, inclusiv prin șutul lui Cisotti scos de pe linia porții de Pasagic, defensiva lui Florin Bratu a rezistat până la final.

În urma acestui rezultat, FCSB ocupă poziția a doua în play-out cu 24 de puncte, în timp ce Metaloglobus rămâne pe ultimul loc, având 7 puncte.