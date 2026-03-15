Doar 7.543 de spectatori au fost prezenți la partida FCSB - Metaloglobus, pe Arena Națională, contând pentru prima etapă din play-out-ul Superligii României.

Arena Națională, aproape goală la FCSB - Metaloglobus

Fanii campioanei din precedentele două sezoane nu s-au înghesuit să își susțină favorita la revenirea antrenorului Mirel Rădoi, unul dintre căpitanii legendari ai echipei.

Arena Națională are în total de 55.634 de locuri. Cu alte cuvinte, a fost ocupată doar 13,6% din capacitatea celui mai mare stadion din România.

Echipele de start în FCSB - Metaloglobus