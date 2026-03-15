Doar 7.543 de spectatori au fost prezenți la partida FCSB - Metaloglobus, pe Arena Națională, contând pentru prima etapă din play-out-ul Superligii României.
Arena Națională, aproape goală la FCSB - Metaloglobus
Fanii campioanei din precedentele două sezoane nu s-au înghesuit să își susțină favorita la revenirea antrenorului Mirel Rădoi, unul dintre căpitanii legendari ai echipei.
Arena Națională are în total de 55.634 de locuri. Cu alte cuvinte, a fost ocupată doar 13,6% din capacitatea celui mai mare stadion din România.
Echipele de start în FCSB - Metaloglobus
- FCSB (4-3-1-2): M. Popa - V. Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic - Olaru, Chiricheș, Cisotti - Fl. Tănase - Miculescu, Bîrligea
- Rezerve: Târnovanu, Zima, Dawa, Kiki, M. Popescu, Joao Paulo, Pantea, Oct. Popescu, Alhassan, Al. Stoian, Thiam, D. Popa
- Antrenor: Mirel Rǎdoi
- Metaloglobus (4-2-3-1): Gavrilaș (cpt.) - Țîrlea, Camara, R. Bădescu, An. Sava - Carvalho, Sabater - Abbey, Purece, Ghimfus - Daniel Popa
- Rezerve: Nedelcovici, Al. Soare, G. Dumitru, Huiban, Bădescu, Visic, A. Gheorghe, Lis, Zakir, Celaj, D. Irimia, Cestor
- Antrenor: Florin Bratu