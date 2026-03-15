Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a reacționat imediat după debutul cu stângul al lui Rădoi la FCSB: ”E greu fără el”

Mirel Rădoi, noul antrenor de la FCSB, a avut un debut modest pe banca roș-albaștrilor, care nu au reușit să se impună cu Metaloglobus, codașa Superligii României.

Patronul lui FCSB, Gigi Becali, a intervenit în direct prin telefon la Digi Sport după FCSB - Metaloglobus și l-a menajat pe Mirel Rădoi după debutul cu stângul.

Finanțatorul a sugerat că Rădoi a pregătit în totalitate meciul și că nu vrea să își spună părerea vizavi de tactica noului antrenor.

”Nu mă pricep. Am acolo specialist. Până acum spuneați de ce mă bag, acum...

Am avut posesie de 80 la sută, nu a intrat mingea în poartă. Asta s-a întâmplat. În rest... Cum să pot să-mi dau cu părerea despre un sistem pe care nu îl știu și eu? Știam și eu ca un începător 4-3-3 și gata. Eu nu mă pricep în sisteme de joc.

Dacă un specialist a făcut-o, el, pot să o comentez eu? Lăsăm specialistul să vedem ce face el la final.

Dacă Mirel o să mă întrebe ceva, o să-i spun. Dar să mă apuc acum să comentez eu să supăr omul? De ce? Pentru ce să fac asta? Nu câștig nimic. Am făcut un egal cu o echipă care s-a baricadat și cu care am avut 80 la sută posesie.

Dacă îmi cere finul părerea, o să-i spun părerea mea. Dar eu nu știu sistemul ăsta. Știu un singur lucru eu, de când sunt eu la echipa asta, că fără Olaru e greu să câștigi meciul. Asta am învățat”, a spus Becali.