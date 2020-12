EXCLUSIV | BREAKING NEWS: Becali a inceput negocierile pentru un star din nationala U21! Nu s-a stiut NIMIC pana acum! Pe cine vrea urgent la FCSB

Becali a pus ochii pe inca un jucator din nationala calificata la Euro!

Patronul FCSB e in discutii pentru transferul lui Marius Marin! Mijlocasul central e om important in echipa gandita de Mutu la U21. Becali l-a placut imediat si a trecut la fapte, sustin sursele www.sport.ro. A intrat in negocieri cu Pisa pentru a vedea ce pretentii au italienii din Serie B pentru fotbalistul de 22 de ani.

Plecat din Romania in 2016 pentru a juca la Primavera lui Sassuolo, Marin si-a facut drum spre Pisa via Catanzaro. Dupa ce a convins in perioada de imprumut, Pisa a platit 400 000 de euro pentru a-l transfera definitiv de la Sassuolo in vara lui 2019.

In acest moment, Marin are cea mai mare cota de transfer din cariera. Transfermarkt il evalueaza pe fotbalistul roman la jumatate de milion de euro. In Romania, Marin a jucat pentru ACS Poli si ASU Poli Timisoara.

In acest sezon, Marin are 8 partide jucate pentru Pisa (6 in campionat si doua in Cupa Italiei). A reusit o pasa de gol.