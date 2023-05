Gigi Becali are un antrenor cu profilul pe care l-a dorit mereu: învingător, fără trăsături de victimă. Charalambous a împrumutat din optimismul patronului de la FCSB, dar în discursurile pe care a pedalat până acum a pus și o notă de echilibru. Fostul fundaș de la FC Vaslui se află într-un moment esențial al carierei sale de antrenor. Adus de cei de la FCSB într-un moment complicat la echipă, Charalambous a reușit într-un timp scurt să câștige respectul jucătorilor și al oamenilor de fotbal.

Elias Charalambous, discurs cu atitudine

Vorbește cu modestie despre ceea ce a făcut până acum și mizează pe continuitate, indiferent de soarta campionatului. "Sunt aici de foarte puțin timp, deci ce am făcut eu este foarte puțin. Lucrurile au fost făcute înainte să vin eu, au făcut un lucru bun și de aceea suntem aici. Eu am venit doar să completez puzzle-ul, nu am făcut nimic până acum, vom vedea la sfârșit dacă am câștigat campionatul", a spus Charalambous.

Tehnicianul cipriot a fost întrebat și dacă va continua pe banca celor de la FCSB dacă va rata titlul. FCSB a cucerit ultima dată aurul în Liga 1 în urmă cu opt ani, când pe banca echipei se afla Constantin Gâlcă.

"Cu siguranţă, v-am zis că mă simt bine de când am venit, îmi place aici”, a declarat Elias Charalambous, înaintea duelului cu Farul.

Radu Petrescu (București) a fost delegat de CCA pentru partida care poate decide titlul în Superligă.

Tușieri vor fi Mircea Grigoriu (București) și Mihai Marica (Bistrița). În cabina VAR vor fi Ovidiu Hațegan și Mihai Marica.

VIDEO Conferință de presă Elias Charalambous

Farul - FCSB, meci decisiv pentru titlu!

Diferența dintre primul loc și cel de-al doilea este acum de un singur punct, cu două etape înainte de finalul sezonului. Cel mai probabil, meciul decisiv pentru titlu se va juca duminică, la Ovidiu, când Farul și FCSB se vor întâlni în meciul direct. Pentru Farul, calculele sunt simple. O victorie a echipei lui Gică Hagi i-ar face pe dobrogeni campioni cu o etapă înainte de final, astfel că rezultatul din ultima etapă, cu CFR Cluj, nu va mai conta în economia luptei la titlu. Dacă va câștiga la Constanța, FCSB va trece pe primul loc, la două puncte distanță și va juca în ultima etapă cu Rapid, pe Arena Națională, cu titlul pe masă!