GALERIE FOTO FCSB continuă forma de coșmar! Roș-albaștrii, conduși de Unirea Slobozia

FCSB continuă forma de coșmar! Roș-albaștrii, conduși de Unirea Slobozia Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB se duelează cu Unirea Slobozia în etapa a cincea din Superliga României.

TAGS:
Unirea SloboziaFCSBSuperliga
Din articol

Roș-albaștrii au avut un start de sezon mult sub așteptări chiar dacă lotul echipei a rămas în mare parte neschimbat. Mai mult, FCSB s-a întărit prin transferurile lui Dennis Politic, Denis Alibec și Daniel Graovac.

FCSB, condusă de Unirea Slobozia

  • Screenshot 147
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Totuși, prestațiile campioanei României lasă de dorit. FCSB a fost eliminată de Shkendija în turul doi preliminar Champions League, iar în turul trei preliminar Europa League a învins-o pe Drita cu 3-2, dar a fost condusă cu 2-0 până în minutul 62.

Nici în campionat situația nu este mai roz pentru gruparea patronată de Gigi Becali. În primele patru etape, FCSB a înregistrat o victorie, o remiză și două înfrângeri. În etapa a cincea, cu Unirea Slobozia, FCSB a fost condusă din minutul 34. Raul Rotund l-a învins pe Lukas Zima cu un șut la colțul lung expediat din interiorul careului, de lângă Vali Crețu. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
&Icirc;ncepe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi p&acirc;nă la patru ore &icirc;n plus pe săptăm&acirc;nă
ULTIMELE STIRI
FCSB &ndash; Unirea Slobozia se joacă ACUM, ȘOC &icirc;n Ghencea, un dinamovist dă lovitura! Tavi Popescu, OUT
FCSB – Unirea Slobozia se joacă ACUM, ȘOC în Ghencea, un dinamovist dă lovitura! Tavi Popescu, OUT
C&acirc;te schimbări a făcut FCSB la pauza meciului cu Unirea Slobozia
Câte schimbări a făcut FCSB la pauza meciului cu Unirea Slobozia
Spaniolii l-au desființat pe Andrei Coubis după debutul ratat la AC Milan: &rdquo;Cel mai prost &icirc;nceput posibil!&rdquo;
Spaniolii l-au desființat pe Andrei Coubis după debutul ratat la AC Milan: ”Cel mai prost început posibil!”
Antonio Sefer, dublă la noua sa echipă!
Antonio Sefer, dublă la noua sa echipă!
Mircea Rednic, explozie de bucurie după ce Standard Liege a bătut o echipă tare din Belgia!
Mircea Rednic, explozie de bucurie după ce Standard Liege a bătut o echipă tare din Belgia!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gata, FCSB și-a luat portar! Este fiul unui fost fotbalist decorat de Traian Băsescu

Gata, FCSB și-a luat portar! Este fiul unui fost fotbalist decorat de Traian Băsescu

Jovan Markovic pleacă de la Craiova! Mirel Rădoi &icirc;l trimite la o rivală din Superliga

Jovan Markovic pleacă de la Craiova! Mirel Rădoi îl trimite la o rivală din Superliga

&rdquo;Superlovitură!&rdquo; Ianis Hagi ar putea semna! Planul polonezilor, dezvăluit: &rdquo;Adevărată bombă!&rdquo;

”Superlovitură!” Ianis Hagi ar putea semna! Planul polonezilor, dezvăluit: ”Adevărată bombă!”

Două calde, una rece pentru FCSB! Reveniri importante, dar și o posibilă absență &icirc;ndelungată: &rdquo;Va trebui să plece la Londra!&rdquo;

Două calde, una rece pentru FCSB! Reveniri importante, dar și o posibilă absență îndelungată: ”Va trebui să plece la Londra!”

FCSB &ndash; Unirea Slobozia se joacă ACUM, ȘOC &icirc;n Ghencea, un dinamovist dă lovitura! Tavi Popescu, OUT

FCSB – Unirea Slobozia se joacă ACUM, ȘOC în Ghencea, un dinamovist dă lovitura! Tavi Popescu, OUT

Tranzacție de 13 milioane de euro blocată de Guvern! Gigi Becali, furios că nu poate lua bani de la americani: Au prostit oamenii!

Tranzacție de 13 milioane de euro blocată de Guvern! Gigi Becali, furios că nu poate lua bani de la americani: "Au prostit oamenii!"

CITESTE SI
Răsturnare de situație. Trump ia &icirc;n calcul să-l invite pe Zelenski la negocierile cu Putin: &bdquo;Se discută acest lucru&rdquo;

stirileprotv Răsturnare de situație. Trump ia în calcul să-l invite pe Zelenski la negocierile cu Putin: „Se discută acest lucru”

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

&bdquo;Poarta către Iad&rdquo; se &icirc;nchide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

stirileprotv „Poarta către Iad” se închide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzuă &icirc;mpotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi

stirileprotv Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzuă împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!