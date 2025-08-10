Roș-albaștrii au avut un start de sezon mult sub așteptări chiar dacă lotul echipei a rămas în mare parte neschimbat. Mai mult, FCSB s-a întărit prin transferurile lui Dennis Politic, Denis Alibec și Daniel Graovac.

Totuși, prestațiile campioanei României lasă de dorit. FCSB a fost eliminată de Shkendija în turul doi preliminar Champions League, iar în turul trei preliminar Europa League a învins-o pe Drita cu 3-2, dar a fost condusă cu 2-0 până în minutul 62.

Nici în campionat situația nu este mai roz pentru gruparea patronată de Gigi Becali. În primele patru etape, FCSB a înregistrat o victorie, o remiză și două înfrângeri. În etapa a cincea, cu Unirea Slobozia, FCSB a fost condusă din minutul 34. Raul Rotund l-a învins pe Lukas Zima cu un șut la colțul lung expediat din interiorul careului, de lângă Vali Crețu.

