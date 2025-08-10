GALERIE FOTO Stadionul Ghencea, mai mult gol la FCSB - Unirea Slobozia

Stadionul Ghencea, mai mult gol la FCSB - Unirea Slobozia Superliga
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB întâlnește Unirea Slobozia, pe stadionul Ghencea din București.

FCSB - Unirea Slobozia
Meciul câștigat cu Drita, scor 3-2, nu i-a entuziasmat pe fanii campioanei României, care nu au venit într-un număr mare la stadion pentru a-și susține favoriții.

Cum arată tribunele din Ghencea la FCSB - Unirea Slobozia

Din imaginile surprinse de reporterul PRO TV prezent la stadionul din Ghencea, cu câteva minute înainte de startul partidei, se poate observa că tribunele sunt mai mult goale.

Ambele echipe au pornit ezitant sezonul și au acumulat câte 4 puncte după primele patru etape, Unirea Slobozia fiind pe locul 11, iar FCSB pe locul 12, diferența fiind făcută de golaveraj. 

În sezonul regulat 2024/25, roș-albaștrii au înregistrat o victorie pe teren propriu, scor 3-0, și un egal în deplasare, 2-2, cu gruparea din Slobozia.

  • După această partidă, FCSB se va pregăti pentru returul cu Drita, programat joi, de la ora 21:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Echipele de start pentru FCSB - Unirea Slobozia:

  • FCSB: Zima – Crețu, Graovac, Ngezana, Kiki – Șut, Lixandru – Toma, Politic, Oct. Popescu - Tănase
  • Rezerve: M. Popa, Udrea, Bîrligea, Miculescu, M. Popescu, Edjouma, Chiricheș, Pantea, Cisotti, Alhassan, Stoian
  • Unirea Slobozia: Rusu - Ibrian, Dinu, Antoche, Dragu - Coadă, V. Pop, Purece - Bărbuț, Afalna, Rotund
  • Rezerve: Gurău, R. Negru, Șerbănică, C. Toma, M. Lemnaru, Hamdiji, Safronov, Deaconu, Florescu, Aganovic, Dulcea, Said
&Icirc;ncepe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi p&acirc;nă la patru ore &icirc;n plus pe săptăm&acirc;nă
FCSB – Unirea Slobozia se joacă ACUM, ȘOC în Ghencea, un dinamovist dă lovitura! Tavi Popescu, OUT
FCSB – Unirea Slobozia se joacă ACUM, ȘOC în Ghencea, un dinamovist dă lovitura! Tavi Popescu, OUT
Câte schimbări a făcut FCSB la pauza meciului cu Unirea Slobozia
Spaniolii l-au desființat pe Andrei Coubis după debutul ratat la AC Milan: ”Cel mai prost început posibil!”
Antonio Sefer, dublă la noua sa echipă!
FCSB continuă forma de coșmar! Roș-albaștrii, conduși de Unirea Slobozia
Gata, FCSB și-a luat portar! Este fiul unui fost fotbalist decorat de Traian Băsescu

Jovan Markovic pleacă de la Craiova! Mirel Rădoi îl trimite la o rivală din Superliga

”Superlovitură!” Ianis Hagi ar putea semna! Planul polonezilor, dezvăluit: ”Adevărată bombă!”

Două calde, una rece pentru FCSB! Reveniri importante, dar și o posibilă absență îndelungată: ”Va trebui să plece la Londra!”

FCSB – Unirea Slobozia se joacă ACUM, ȘOC în Ghencea, un dinamovist dă lovitura! Tavi Popescu, OUT

Tranzacție de 13 milioane de euro blocată de Guvern! Gigi Becali, furios că nu poate lua bani de la americani: "Au prostit oamenii!"

stirileprotv Răsturnare de situație. Trump ia în calcul să-l invite pe Zelenski la negocierile cu Putin: „Se discută acest lucru”

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

stirileprotv „Poarta către Iad” se închide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

stirileprotv Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzuă împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi

