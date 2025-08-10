Meciul câștigat cu Drita, scor 3-2, nu i-a entuziasmat pe fanii campioanei României, care nu au venit într-un număr mare la stadion pentru a-și susține favoriții.



Cum arată tribunele din Ghencea la FCSB - Unirea Slobozia



Din imaginile surprinse de reporterul PRO TV prezent la stadionul din Ghencea, cu câteva minute înainte de startul partidei, se poate observa că tribunele sunt mai mult goale.



Ambele echipe au pornit ezitant sezonul și au acumulat câte 4 puncte după primele patru etape, Unirea Slobozia fiind pe locul 11, iar FCSB pe locul 12, diferența fiind făcută de golaveraj.



În sezonul regulat 2024/25, roș-albaștrii au înregistrat o victorie pe teren propriu, scor 3-0, și un egal în deplasare, 2-2, cu gruparea din Slobozia.

