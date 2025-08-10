În urma acestui rezultat, FCSB a ajuns pe locul 12 în Liga 1. Campioana are numai patru puncte, după primele cinci etape disputate. Din sezonul 2019/2020 nu a mai avut FCSB un start atât de slab în campionat.
FCSB, în picaj liber după înfrângerea cu Slobozia
Unicul gol al duelului dintre FCSB și Unirea Slobozia a fost marcat de Raul Rotund (19 ani). Împrumutat de la Dinamo, tânărul atacant a dat lovitura în minutul 34.
Pentru Unirea Slobozia, acesta este primul succes din istorie împotriva FCSB. Acesta a fost doar al treilea meci direct între cele două echipe. În schimb, antrenorul Andrei Prepeliță a obținut a doua sa victorie din carieră în fața FCSB. Echipă pentru care a activat ca fotbalist, timp de patru sezoane (2011-2012 / 2014-2015).
Rezultatele FCSB în primele cinci etape
- Etapa 1: FCSB - Hermannstadt 1-1
- Etapa 2: Petrolul - FCSB 0-1
- Etapa 3: FCSB - Farul Constanța 1-2
- Etapa 4: Dinamo - FCSB 4-3
- Etapa 5: FCSB - Unirea Slobozia 0-1
Rezultatele FCSB în primele cinci etape din sezonul 2019/2020
- Etapa 1: FCSB - Hermannstadt 3-2
- Etapa 2: Sepsi OSK - FCSB 0-0
- Etapa 3: FCSB - FC Botoșani 0-2
- Etapa 4: Astra Giurgiu - FCSB 2-1
- Etapa 5: FCSB - FC Voluntari 1-3
Ce s-a întâmplat în urmă cu 6 ani
În sezonul 2019/2020, startul a fost pur și simplu dezastruos pentru FCSB. Atunci, actuala campioană a suferit cinci înfrângeri la rând în primele șapte etape disputate. Seria neagră s-a oprit în etapa a opta, când FCSB a învins-o pe Farul Constanța (n.r FC Viitorul la acel moment), scor 2-1.
Programul actual nu ajută prea mult FCSB să revină în partea de sus a clasamentului. În etapa următoare e programat derby-ul cu Rapid, în deplasare. Pentru Unirea Slobozia urmează un meci cu nou-promovata Metaloglobus, pe teren propriu.
Până la meciul cu Rapid, FCSB mai are de jucat și returul cu Drita din turul 3 preliminar al UEFA Europa League. După înfrângerea cu Slobozia, FCSB a ajuns la cinci înfrângeri în ultimele șase meciuri disputate în toate competițiile.