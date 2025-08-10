În urma acestui rezultat, FCSB a ajuns pe locul 12 în Liga 1. Campioana are numai patru puncte, după primele cinci etape disputate. Din sezonul 2019/2020 nu a mai avut FCSB un start atât de slab în campionat.



FCSB, în picaj liber după înfrângerea cu Slobozia



Unicul gol al duelului dintre FCSB și Unirea Slobozia a fost marcat de Raul Rotund (19 ani). Împrumutat de la Dinamo, tânărul atacant a dat lovitura în minutul 34.



Pentru Unirea Slobozia, acesta este primul succes din istorie împotriva FCSB. Acesta a fost doar al treilea meci direct între cele două echipe. În schimb, antrenorul Andrei Prepeliță a obținut a doua sa victorie din carieră în fața FCSB. Echipă pentru care a activat ca fotbalist, timp de patru sezoane (2011-2012 / 2014-2015).



Rezultatele FCSB în primele cinci etape



Etapa 1: FCSB - Hermannstadt 1-1



FCSB - Hermannstadt 1-1 Etapa 2: Petrolul - FCSB 0-1



Petrolul - FCSB 0-1 Etapa 3: FCSB - Farul Constanța 1-2



FCSB - Farul Constanța 1-2 Etapa 4: Dinamo - FCSB 4-3



Dinamo - FCSB 4-3 Etapa 5: FCSB - Unirea Slobozia 0-1



Rezultatele FCSB în primele cinci etape din sezonul 2019/2020



Etapa 1: FCSB - Hermannstadt 3-2



FCSB - Hermannstadt 3-2 Etapa 2: Sepsi OSK - FCSB 0-0



Sepsi OSK - FCSB 0-0 Etapa 3: FCSB - FC Botoșani 0-2



FCSB - FC Botoșani 0-2 Etapa 4: Astra Giurgiu - FCSB 2-1



Astra Giurgiu - FCSB 2-1 Etapa 5: FCSB - FC Voluntari 1-3



Ce s-a întâmplat în urmă cu 6 ani



În sezonul 2019/2020, startul a fost pur și simplu dezastruos pentru FCSB. Atunci, actuala campioană a suferit cinci înfrângeri la rând în primele șapte etape disputate. Seria neagră s-a oprit în etapa a opta, când FCSB a învins-o pe Farul Constanța (n.r FC Viitorul la acel moment), scor 2-1.



Programul actual nu ajută prea mult FCSB să revină în partea de sus a clasamentului. În etapa următoare e programat derby-ul cu Rapid, în deplasare. Pentru Unirea Slobozia urmează un meci cu nou-promovata Metaloglobus, pe teren propriu.



Până la meciul cu Rapid, FCSB mai are de jucat și returul cu Drita din turul 3 preliminar al UEFA Europa League. După înfrângerea cu Slobozia, FCSB a ajuns la cinci înfrângeri în ultimele șase meciuri disputate în toate competițiile.

