Roș-albaștrii au fost conduși cu 2-0 până în minutul 64. Veton Tusha a deschis scorul pentru formația din Kosovo în minutul 7, iar Arb Manaj a dublat avantajul celor de la Drita. A urmat apoi o revenire spectaculoasă pentru FCSB.

Avertisment pentru FCSB direct din Kosovo: ”Sunt convins că nu va fi niciun loc liber!”

Daniel Bîrligea a redus din diferență în minutul 64, iar Daniel Graovac a restabilit egalitatea în minutul 72. Bîrligea a transformat un penalty obținut de Dennis Politic în minutul 90+4 și i-a adus victoria campioanei României.

Totuși, diferența de nivel dintre cele două formații nu a fost una sesizabilă, iar ”dubla” se va decide la retur, când vom afla echipa calificată în play-off-ul Europa League. Meciul va fi transmis în exclusivitate pe VOYO.

Înaintea meciului, jurnalistul Telegrafi, Lavdim Pireva, a avertizat-o pe FCSB cu privire la ce o așteaptă în Kosovo pe campioana României. Având în vedere că Drita i-a pus mari probleme lui FCSB și are șanse reale la calificarea în play-off-ul competiției, Pireva spune că pe campionii României îi va aștepta o atmosferă ”electrică” la Priștina, unde stadionul ”Fadil Vokrri” se va umple până la refuz. Arena din Priștina are o capacitate de 13.980 de locuri.

”Absolut (n.r. va fi o atmosferă specială în meciul retur). Au fost în jur de 5.000 de fani la meciul cu Differdange și aproape 9.000 la partida cu Copenhaga. Dacă Drita va obține un rezultat pozitiv în prima manșă, sunt convins că nu va fi niciun loc liber pe ‘Fadil Vokrri’ în manșa secundă.

Drita are foarte mulți suporteri, iar, în meciurile europene, cluburile din Kosovo sunt susținute de fani veniți din toată țara. Dacă, după prima manșă, echipa are șanse, atmosfera va fi electrică”, a spus jurnalistul din Kosovo, Lavdim Pireva pentru Sport.ro.

Jurnalistul kosovar este convins că Drita ar putea obține calificarea dacă va reuși să profite de problemele lui FCSB, lucru pe care kosovarii l-au și făcut în prima manșă, până la remontada roș-albaștrilor.

”FCSB este clar văzută ca favorită pentru câștigarea dublei manșe și pentru calificarea în play-off. Totuși, având în vedere forma slabă de la începutul sezonului, se consideră că Drita are o șansă reală de a produce o surpriză. Se crede că, dacă Drita joacă inteligent și profită de slăbiciunile actuale ale FCSB-ului, un rezultat surprinzător este cu siguranță posibil”, a spus Lavdim Pireva.

VIDEO Rezumatul meciului FCSB - Drita 3-2

