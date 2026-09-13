Real Madrid a plătit aproximativ 140 de milioane de euro, cu tot cu bonusuri, pentru fotbalistul adus de la Leipzig. Suma îl transformă în cel mai scump transfer din istoria clubului.

Marca i-a acordat nota 5 și a avut un mesaj dur pentru Diomande: „Încă nu știm dacă este un star sau nu. Când costă 140 de milioane de euro, este o problemă, chiar dacă prețul nu este vina lui. Această sumă îl va urmări mult timp. Cel mai scump jucător din istoria lui Real Madrid trebuie să ofere mai mult decât două accelerări bune pe partea sa”.

„A răcit Bernabeul!”

Diomande a avut o singură acțiune care a ieșit în evidență. A trecut de doi adversari, apoi a șutat mult peste poartă. În rest, nu a avut un impact important asupra jocului.

AS a remarcat „timiditatea” din jocul ivorianului și a notat că „Diomande a răcit Bernabeul”.

Antonio Romero, jurnalist la Cadena SER, a avut și el o concluzie clară: „În minutele în care a jucat, Diomande nu ne-a impresionat. Titularul de astăzi este Güler. Totuși, trebuie să-l folosești pe Diomandé din când în când, pentru a nu crea îndoieli în jurul lui”.