Lovitură încasată de Universitatea Craiova înaintea meciului cu Corvinul Hunedoara!

Vedeta oltenilor nu s-a refăcut după accidentare și are sub 10% șanse să fie introdus pe teren de Filipe Coelho, potrivit fanatik.ro .

Cel mai probabil, Universitatea Craiova nu se va putea baza pe serviciile lui Ștefan Baiaram (23 de ani) .

Ciprian Marica l-a încurajat pe Ștefan Baiaram să plece la PAOK Salonic

Ciprian Marica a comentat posibilitatea ca Ștefan Baiaram să ajungă în Grecia, la PAOK Salonic, fosta echipă a lui Răzvan Lucescu. Grecii ar fi pus pe masă șase milioane de euro pentru atacantul Universității Craiova.

Fostul atacant al României a spus că oltenii ar trebui să îl lase să plece pe Baiaram dacă suma vehiculată este corectă și mai ales dacă propunerea grecilor este avantajoasă și pentru fotbalist.

„Să se ducă, Doamne, iartă-mă, normal, nu ai cum să aștepți decât un singur răspuns. <<Când, ieri sau astăzi, ar fi trebuit să plece?>>, cam așa ar fi trebuit să sune întrebarea. Nu există! <<Pe jos sau cu avionul?>>. 6 milioane e o sumă importantă, nu te duci chiar fiul ploii pe acolo să zici că au dat un milion pe tine sau o sumă derizorie. 6 milioane de euro pentru PAOK e o sumă mare.

Dacă PAOK dă 6 milioane pe tine înseamnă că te duci acolo să ai o șansă să joci. E campionatul Greciei, peste nivelul nostru, cu toate că i-a bătut FCSB dimineață, la prânz și seara. Eu m-aș duce, e o oportunitate și, probabil, și un salariu mai bun pentru jucător. E o altă piață pe care să te prezinți, în România a arătat. El nu e de nivelul lui Mihăilă. Când a plecat Mihăilă, el a plecat ca o certitudine că este peste nivelul celorlalți”, a spus Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.