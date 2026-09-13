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Mihaela Rădulescu (57 de ani) a dezvăluit că s-a întors la una dintre marile sale pasiuni, călăria, pe care o consideră o adevărată terapie.

Mihaela Rădulescu a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă după moartea fostului sportiv austriac, cu care a avut o relație timp de 11 ani, între 2014 și 2025. Acum, aceasta a explicat cum încearcă să facă față durerii.

„Durerea nu dispare”

”Doliul este ca marea, cu valuri, culori diferite, furtuni, suprafețe agitate sau liniştite, calde sau reci... Te poți îneca în el sau poți înota, poți pluti sau îl poţi privi de la distanţă.

Marea mea de sentimente mi-a arătat întreg spectrul în ultimul an și, cumva, sunt recunoscătoare pentru toată durerea. Am simțit totul. M-am luptat cu totul.

M-am întors la călărie nu doar pentru că a fost mereu în inima mea, ci pentru că este una dintre cele mai bune terapii pe care le cunosc. Cel mai bun antrenament, cea mai bună terapie, uneori o durere în plus, dar întotdeauna cu un zâmbet la final.

Pentru oricine are nevoie să audă asta: durerea nu dispare - înveți să trăiești cu ea și fără cei pe care i-ai pierdut. Există totuși VIAŢĂ și există totuși IUBIRE", a scris Mihaela Rădulescu, pe Facebook.

Felix Baumgartner s-a stins din viață pe 17 iulie 2025, la 56 de ani, după ce s-a prăbușit în timpul unui zbor cu parapanta. Ancheta a stabilit ulterior că accidentul a fost provocat de o eroare umană, parapanta fiind în stare perfectă de funcționare.