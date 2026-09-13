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Selecţionatele Franţei şi Statelor Unite (foto - Napheesa Collier) se vor înfrunta, duminică, în finala Cupei Mondiale de baschet feminin de la Berlin, după ce deţinătoarele trofeului s-au impus cu 76-66 în faţa Spaniei, sâmbătă, în a doua semifinală a competiţiei, transmite AFP.

SUA - Franța, marea finală

SUA, câştigătoarea ultimelor patru titluri mondiale, şi Franţa vor juca o reeditare a finalei olimpice de la Paris, câştigată de americance cu 67-66.

Franţa va juca în premieră pentru titlul mondial, după ce a trecut de Germania cu 86-64, sâmbătă, în prima semifinală.

Echipa Statelor Unite, care are opt titluri olimpice în palmares, nu a mai pierdut vreun meci într-o competiţie majoră (CM, JO) de 20 de ani.

În semifinala cu Spania, americancele au făcut diferenţa în ultimul sfert, cele mai bune jucătoare fiind Breanna Stewart, cu 16 puncte, 6 recuperări, Jackie Young, cu 12 p, 5 rec, 4 pase decisive, şi Kahleah Copper, cu 13 p, 4 rec.

De la iberice s-au remarcat Maria Conde, cu 17 puncte, şi Iyana Martin, cu 17 p, 3 rec, 3 pd.t

Germania şi Spania vor juca duminică pentru bronz. Agerpres