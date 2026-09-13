UPDATE: Așteptările lui Costel Pantilimon înainte de Manchester United - Manchester City

Costel Pantilimon, fostul portar al lui Manchester City, se așteaptă la un meci echilibrat în derby-ul cu Manchester United.

„O să fie un meci echilibrat. Nu cred că o să mai fie dominația din trecut de pe timpul lui Guardiola, chiar dacă United a mai câștigat împotriva noastră”, a spus Costel Pantilimon, la Play On Sport.

Manchester United - Manchester City se joacă astăzi, de la ora 18:30. Derby-ul va fi redat pe VOYO SPORT 1.

Emisiunea Play On Sport va fi difuzată de VOYO SPORT 1, astăzi, începând cu ora 15:00, și va fi redată LIVE VIDEO & TEXT de Sport.ro.

Play On Sport, astăzi, pe VOYO SPORT 1, de la 15:00

În prima parte a emisiunii, de la 15:00 la 16:00, moderatorul Costin Ștucan îi va avea invitați pe foștii fotbaliști Costel Pantilimon și Robert Niță, și pe jurnalistul Mihai Mironică.

În partea secundă a ediției de astăzi, de la 18:00 la 18:30, se vor alătura jurnalistul Cătălin Oprișan și fostul portar al naționalei, Bogdan Lobonț.

Ultima parte a emisiunii Play On Sport va avea loc între 20:30 și 21:45. Costin Ștucan îi va avea alături pe Costel Pantilimon, Cătălin Oprișan și Bogdan Lobonț.

Subiectele zilei, prezentate la Play On Sport

Ca de obicei, cele mai importante subiecte ale zilei din sportul național și internațional vor fi dezbătute la Play On Sport.

Costin Ștucan și invitații săi vor analiza cele mai recente rezultate din Superligă și Premier League.

Derby-ul Manchester United - Manchester City are loc astăzi, de la ora 18:30, și va fi în direct pe VOYO SPORT 1.