SCM Timişoara şi Ştiinţa Baia Mare au obţinut victorii la scor, sâmbătă, în etapa a 14-a a Ligii Naţionale de rugby, ultima a sezonului.

SCM USV Timişoara a dispus de CS Universitatea ELBI Cluj cu 66-19, într-un meci jucat în Parcul Sportiv ''Iuliu Haţieganu'' din Cluj-Napoca.

Fundaşul David Bălan, care a marcat două eseuri pentru bănăţeni şi a transformat unul, a fost ales cel mai bun jucător de pe teren.

CSM Ştiinţa Baia Mare a surclasat-o pe Rugby Club Gura Humorului cu 92-11, în Arena Zimbrilor.

Aripa Manu Ahokovi a marcat cinci eseuri pentru campioni, fiind cel mai bun om de pe teren, scrie Agerpres.

Dinamo - Baia Mare și Timișoara - Steaua în semifinalele Ligii de Rugby

”RUGBY. Jucăm semifinala acasă cu CSM Știința Baia Mare

Ultimele meciuri disputate astăzi în etapa 14 a Ligii de Rugby Kaufland au stabilit ierarhia finală a sezonului regular. Dinamo s-a clasat pe locul 2 cu 45 de puncte, după SCM USV Timișoara (46 de puncte). Pe locurile 3 și 4 s-au situat CSM Știința Baia Mare și Steaua.

În semifinale, Dinamo va juca pe teren propriu cu CSM Știința Baia Mare în data de vineri, 18 septembrie (ora 11:00). În cea de a doua semifinală se vor întâlni SCM USV Timișoara și Steaua”, a postat CS Dinamo București.

Matthew Jacobs ratează semifinala cu Baia Mare din cauza unei accidentări

Însă veste proastă pentru echipa din Ștefan cel Mare a venit astăzi, pe pagina oficială Dinamo Rugby (Bulldogs):

”Absență de marcă!

Matthew Jacobs ratează semifinala cu Baia Mare din cauza unei accidentări!

Veste proastă pentru staff-ul tehnic ! Matthew Jacobs s-a accidentat la umăr în timpul confruntării cu Rapid și va fi indisponibil cel puțin două luni!

Jacobs va rata semifinala campionatului împotriva celor de la CSM Știința Baia Mare. Partida este programată vineri, de la ora 11:00, pe Stadionul „Florea Dumitrache” și va fi transmisă în direct pe TVR Sport! În cealaltă semifinală CSA Steaua se deplasează la Timișoara!”.

Clasamentul final al sezonului regulat

1. SCM USV Timişoara 46 puncte

2. CS Dinamo Bucureşti 45

3. CSM Ştiinţa Baia Mare 43

4. Steaua 32

5. CS Rapid 31

6. CS Universitatea ELBI Cluj 10

7. Rugby Club Gura Humorului 0