Gigi Becali l-a sunat pe Valeriu Iftime! Ce au discutat cei doi înainte de meciul decisiv pentru Europa

Miza partidei de pe stadionul „Steaua” este una majoră, câștigătoarea urmând să dispute pe 29 mai, contra lui Dinamo, meciul decisiv pentru un loc în competiția europeană. Înaintea fluierului de start, Valeriu Iftime a dezvăluit o discuție recentă pe care a avut-o cu Gigi Becali.

Prime speciale din banii de la UEFA

„Voi veni la meci. Am discutat puțin ieri cu domnul Becali. Întotdeauna bem o șampanie. Nu mi-a făcut nicio ofertă pentru vreun jucător, nici vorbă. Am vorbit de alte chestiuni, nu are legătură doar cu meciul de astăzi. Era binedispus”, a dezvăluit Valeriu Iftime, potrivit Fanatik.

De asemenea, omul de afaceri a explicat că le-a pregătit prime importante fotbaliștilor săi, în eventualitatea în care echipa va reuși să ajungă în preliminariile Conference League.

„Sunt niște prime interesante, dar nu pentru meciul acesta, ci pentru următorul. Pentru calificare e o primă importantă, specială. Sunt bani de acolo, UEFA dă bani, nu rămân la mine. Dacă ne calificăm, după ce vom acoperi cheltuielile, suma primită de la UEFA va ajunge la jucători”, a zis Iftime.