După ce a refuzat-o pe FCSB, Charalambous a fost propus la un club din Europa! În mâinile cui stă viitorul antrenorului
Elias Charalambous i-a refuzat pe Gigi Becali și pe Mihai Stoica și nu a revenit la FCSB pentru meciurile de baraj, însă tehnicianul cipriot nu a exclus posibilitatea de a reveni la echipă din vară.
Între timp, presa din Cipru scrie că Elias Charalambous este dorit insistent la AEK Larnaca
”Fanii lui AEK îl vor pe Elias pe bancă”, au titrat ciprioții de la Balla.com.cy.
AEK Larnaca se desparte la finalul acestui sezon de antrenorul spaniol Javi Rozada, care a reușit să ducă echipa doar pe locul doi și să o califice în preliminariile Conference League. Din acest motiv, AEK Larnaca trebuie să își găsească un nou antrenor, iar fanii insistă ca șefii clubului să îl numească în această funcție chiar pe Elias Charalambous, fostul antrenor de la FCSB.
Charalambous are un trecut la AEK Larnaca, unde, ca jucător, a evoluat în perioada 2014-2017, dar unde, după ce și-a încheiat cariera de fotbalist, a făcut parte și din staff-urile lui Andoni Iraola și al lui Imanol Idiakez.
Ciprioții susțin că decizia de a-l numi pe banca tehnică pe Elias Charalambous stă în mâinile lui Xavi Roca, cel care a revenit recent în funcția de director sportiv al clubului.
