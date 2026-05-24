Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB este golgheter și lider în campionat! A „zdrobit” adversara cu 4-0 în ultima etapă

Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB este golgheter și lider în campionat! A „zdrobit” adversara cu 4-0 în ultima etapă Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Vârful traversează unul dintre cele mai bune momente ale carierei. 

TAGS:
Gigi Becaliarnold garitaFCSBFC ArgesShenzhen Juniors
Din articol

Arnold Garita, atacantul camerunez care l-a impresionat pe Gigi Becali în perioada petrecută la FC Argeș, face spectacol în China și conduce atât clasamentul marcatorilor, cât și lupta pentru promovare.

Ajuns în ianuarie la Shenzhen Juniors, după despărțirea de Hapoel Beer Sheva, Garita a avut un start cât de poate de bun în China League One, liga secundă din China. Camerunezul de 30 de ani a marcat deja opt goluri în primele șapte meciuri și a oferit și o pasă decisivă.

În ultima etapă, Shenzhen Juniors a câștigat categoric, scor 4-0, împotriva celor de la Yatai, iar Garita a deschis scorul. După nouă etape, echipa atacantului african este lider în campionat, cu 21 de puncte, după șapte victorii și două înfrângeri. Pe locul secund se află Guangdong GZ-Power, cu 19 puncte.

Gigi Becali îl voia la FCSB: „E puternic, are și viteză”

Arnold Garita nu este deloc un nume necunoscut pentru fotbalul românesc. Atacantul a impresionat în tricoul lui FC Argeș în sezonul 2022-2023, când a marcat 12 goluri în Superligă și a atras imediat atenția lui Gigi Becali.

Patronul FCSB vorbea atunci public despre interesul pentru atacantul camerunez.

„Da, da, da. Așa este. Garita a fost o chestiune de moment, l-am văzut în meciul cu noi și i-am spus lui Dică: «Să vezi ce ne face ăsta». E puternic, are și viteză, a și demonstrat-o. Am dat un telefon și am zis că la iarnă vreau să fie la noi”, declara Gigi Becali, în octombrie 2022, la emisiunea „Ora Exactă în Sport”, de pe Pro Arena.

Transferul nu s-a mai realizat, iar Garita a plecat ulterior în Arabia Saudită, la Al-Faisaly.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”
Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”
ARTICOLE PE SUBIECT
Florentino Perez i-a oferit un nou contract imediat după ce s-a accidentat: ”Mulțumesc, Don Florentino!”
Florentino Perez i-a oferit un nou contract imediat după ce s-a accidentat: ”Mulțumesc, Don Florentino!”
Fața la joc a fost în direct la Pro TV și pe VOYO | Daniel Pancu și Sorin Paraschiv au fost invitații lui Costin Ștucan și Cătălin Oprișan
Fața la joc a fost în direct la Pro TV și pe VOYO | Daniel Pancu și Sorin Paraschiv au fost invitații lui Costin Ștucan și Cătălin Oprișan
De nicăieri! Cota unui puști român din prima ligă a Turciei "a explodat" în doar 4 luni
De nicăieri! Cota unui puști român din prima ligă a Turciei "a explodat" în doar 4 luni
ULTIMELE STIRI
Revine „telenovela” Calhanoglu! Galatasaray încearcă din nou transferul mijlocașului de la Inter. Planul pus la cale
Revine „telenovela” Calhanoglu! Galatasaray încearcă din nou transferul mijlocașului de la Inter. Planul pus la cale
Starul pierdut al lui Dinamo, ajuns în anonimat, apariție rară pe teren: „Care e problema lui?!“
Starul pierdut al lui Dinamo, ajuns în anonimat, apariție rară pe teren: „Care e problema lui?!“
Misiune imposibilă! U Cluj și-a aflat toate posibilele adversare din primul tur preliminar Europa League
Misiune imposibilă! U Cluj și-a aflat toate posibilele adversare din primul tur preliminar Europa League
Mihai Rotaru aruncă bomba! Ștefan Târnovanu, la un pas de Universitatea Craiova
Mihai Rotaru aruncă bomba! Ștefan Târnovanu, la un pas de Universitatea Craiova
”50/50” Mirel Rădoi i-a enervat pe turci, iar demiterea este aproape: ”Găsirea unui nou antrenor este o prioritate!”
”50/50” Mirel Rădoi i-a enervat pe turci, iar demiterea este aproape: ”Găsirea unui nou antrenor este o prioritate!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Bomba serii: Guardiola, în locul celui mai bine plătit om din sportul românesc! „Au început negocierile“

Bomba serii: Guardiola, în locul celui mai bine plătit om din sportul românesc! „Au început negocierile“

Transferul carierei pentru Dennis Man: de la PSV direct în Premier League

Transferul carierei pentru Dennis Man: de la PSV direct în Premier League

Ianis Hagi poate prinde transferul carierei! „Are talentul și calitățile lui Gheorghe Hagi”

Ianis Hagi poate prinde transferul carierei! „Are talentul și calitățile lui Gheorghe Hagi”

Dan Șucu a bătut palma cu noul antrenor al Rapidului. Culisele negocierilor și detaliile financiare

Dan Șucu a bătut palma cu noul antrenor al Rapidului. Culisele negocierilor și detaliile financiare

"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde". Momentul de răscruce pentru omul care i-a lansat pe Halep și Hănescu

"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde". Momentul de răscruce pentru omul care i-a lansat pe Halep și Hănescu

Pancu, tirada de la miezul nopții: „M-a sunat domnul rahat!“. A confirmat că pleacă la Rapid și a distrus CFR-ul

Pancu, tirada de la miezul nopții: „M-a sunat domnul rahat!“. A confirmat că pleacă la Rapid și a distrus CFR-ul



Recomandarile redactiei
Starul pierdut al lui Dinamo, ajuns în anonimat, apariție rară pe teren: „Care e problema lui?!“
Starul pierdut al lui Dinamo, ajuns în anonimat, apariție rară pe teren: „Care e problema lui?!“
Daniel Pancu și-a anunțat noua echipă în direct: ”Începem pregătirea pe 15 iunie”
Daniel Pancu și-a anunțat noua echipă în direct: ”Începem pregătirea pe 15 iunie”
Mihai Rotaru aruncă bomba! Ștefan Târnovanu, la un pas de Universitatea Craiova
Mihai Rotaru aruncă bomba! Ștefan Târnovanu, la un pas de Universitatea Craiova
”50/50” Mirel Rădoi i-a enervat pe turci, iar demiterea este aproape: ”Găsirea unui nou antrenor este o prioritate!”
”50/50” Mirel Rădoi i-a enervat pe turci, iar demiterea este aproape: ”Găsirea unui nou antrenor este o prioritate!”
FC Hermannstadt - FC Voluntari, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:30! Al doilea baraj de menținere/promovare în Superliga
FC Hermannstadt - FC Voluntari, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:30! Al doilea baraj de menținere/promovare în Superliga
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
"N-am fost niciodată de acord cu transferul lui". Mihai Stoica a vorbit despre fotbalistul dorit de Gigi Becali
"N-am fost niciodată de acord cu transferul lui". Mihai Stoica a vorbit despre fotbalistul dorit de Gigi Becali
MM Stoica, verdict despre transferul lui Arnold Garita la FCSB
MM Stoica, verdict despre transferul lui Arnold Garita la FCSB
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”

stirileprotv Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Farmecul filmului. De ce i-a sărutat marea actriță Tilda Swinton mâna lui Cristian Mungiu, la înmânarea trofeului Palme d'Or

stirileprotv Farmecul filmului. De ce i-a sărutat marea actriță Tilda Swinton mâna lui Cristian Mungiu, la înmânarea trofeului Palme d'Or

Plaja uriașă din Europa care pare desprinsă din filmele „Dune”. Are mărimea a 1.400 de terenuri de fotbal

stirileprotv Plaja uriașă din Europa care pare desprinsă din filmele „Dune”. Are mărimea a 1.400 de terenuri de fotbal

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!