Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB este golgheter și lider în campionat! A „zdrobit” adversara cu 4-0 în ultima etapă

Arnold Garita, atacantul camerunez care l-a impresionat pe Gigi Becali în perioada petrecută la FC Argeș, face spectacol în China și conduce atât clasamentul marcatorilor, cât și lupta pentru promovare. Ajuns în ianuarie la Shenzhen Juniors, după despărțirea de Hapoel Beer Sheva, Garita a avut un start cât de poate de bun în China League One, liga secundă din China. Camerunezul de 30 de ani a marcat deja opt goluri în primele șapte meciuri și a oferit și o pasă decisivă.

În ultima etapă, Shenzhen Juniors a câștigat categoric, scor 4-0, împotriva celor de la Yatai, iar Garita a deschis scorul. După nouă etape, echipa atacantului african este lider în campionat, cu 21 de puncte, după șapte victorii și două înfrângeri. Pe locul secund se află Guangdong GZ-Power, cu 19 puncte. Gigi Becali îl voia la FCSB: „E puternic, are și viteză” Arnold Garita nu este deloc un nume necunoscut pentru fotbalul românesc. Atacantul a impresionat în tricoul lui FC Argeș în sezonul 2022-2023, când a marcat 12 goluri în Superligă și a atras imediat atenția lui Gigi Becali.

Patronul FCSB vorbea atunci public despre interesul pentru atacantul camerunez. „Da, da, da. Așa este. Garita a fost o chestiune de moment, l-am văzut în meciul cu noi și i-am spus lui Dică: «Să vezi ce ne face ăsta». E puternic, are și viteză, a și demonstrat-o. Am dat un telefon și am zis că la iarnă vreau să fie la noi”, declara Gigi Becali, în octombrie 2022, la emisiunea „Ora Exactă în Sport”, de pe Pro Arena. Transferul nu s-a mai realizat, iar Garita a plecat ulterior în Arabia Saudită, la Al-Faisaly.