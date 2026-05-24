Nota de plată primită de Gigi Becali în procesul cu Florin Talpan. Câți bani îi va da patronul FCSB juristului

Tribunalul București a decis ca Gigi Becali să îi plătească daune morale lui Florin Talpan, în urma procesului intentat de juristul CSA Steaua pentru prejudicii de imagine.

Finanțatorul celor de la FCSB a pierdut o nouă etapă juridică în fața reprezentantului clubului militar. Instanța l-a obligat pe omul de afaceri să achite contravaloarea în lei a sumei de 20.000 de euro, calculată la cursul BNR din ziua plății, reprezentând daune morale. La această sumă se adaugă și 100 de lei pentru cheltuieli de judecată.

Suma ceruse inițial reprezentantul CSA Steaua

Despăgubirea stabilită de judecători este mai mică decât solicitarea inițială. Florin Talpan ceruse în instanță daune de 80.000 de euro pentru afirmațiile publice făcute de finanțatorul echipei din SuperLiga de-a lungul anilor trecuți.

Imediat după aflarea hotărârii, juristul a lăsat de înțeles că ar putea continua litigiul pentru a obține toți banii solicitați la început.

„Consider această decizie o confirmare a faptului că demnitatea și respectul trebuie apărate indiferent de persoana implicată. După comunicarea motivării, voi analiza dacă se impune sau nu formularea unui apel pentru majorarea daunelor”, a spus Florin Talpan, potrivit Fanatik.

De cealaltă parte, Gigi Becali poate face recurs. Patronul FCSB are la dispoziție 30 de zile pentru a face apel, termen care începe să curgă de la momentul în care va primi motivarea oficială. Disputa dintre cei doi datează de mai mulți ani, având la bază, în principal, conflictul privind identitatea mărcii Steaua și declarațiile constante din spațiul public.

