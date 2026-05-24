Nota de plată primită de Gigi Becali în procesul cu Florin Talpan. Câți bani îi va da patronul FCSB juristului

Finanțatorul celor de la FCSB a pierdut o nouă etapă juridică în fața reprezentantului clubului militar. Instanța l-a obligat pe omul de afaceri să achite contravaloarea în lei a sumei de 20.000 de euro, calculată la cursul BNR din ziua plății, reprezentând daune morale. La această sumă se adaugă și 100 de lei pentru cheltuieli de judecată.

Suma ceruse inițial reprezentantul CSA Steaua

Despăgubirea stabilită de judecători este mai mică decât solicitarea inițială. Florin Talpan ceruse în instanță daune de 80.000 de euro pentru afirmațiile publice făcute de finanțatorul echipei din SuperLiga de-a lungul anilor trecuți.

Imediat după aflarea hotărârii, juristul a lăsat de înțeles că ar putea continua litigiul pentru a obține toți banii solicitați la început.