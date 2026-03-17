Gigi Becali a oferit detalii despre discuția telefonică pe care a avut-o cu Mirel Rădoi imediat după meciul de debut al antrenorului pe banca tehnică a FCSB-ului, terminat la egalitate în fața celor de la Metaloglobus, scor 0-0. Patronul bucureștenilor a explicat că, în ciuda pasului greșit, a dorit să își susțină tehnicianul, fiind mulțumit de faptul că echipa a controlat posesia.

Becali, despre viitorul lui Rădoi pe banca FCSB

Finanțatorul clubului a precizat că nu îl interesează sistemele tactice folosite, ci doar ca echipa să aibă controlul mingii, însă a trasat o linie clară în ceea ce privește menținerea lui Rădoi în funcție.

„Nu știu eu cu rombul. Nu mă bag eu în romburi. Nu mă bag, nu mă interesează. Eu l-am sunat pe Mirel și i-am spus finului să stea liniștit. Am avut mingea. Nu a intrat, asta este. M-am gândit că poate e dezamăgit, supărat. Eu nu sunt. Spuneam dacă sunt. Cât timp vom avea posesia și vom avea mingea, nu voi fi supărat. Pe mine asta mă interesează. Poate nu am dreptate, nu știu, am, nu am, spun ce mă interesează. Pe mine mă interesează să fie mingea la mine. Dacă faci asta, nu ai treabă. Mă gândeam că poate s-a supărat. Mirel le pune la suflet. L-am sunat ca să îl încurajez. El a spus că nu știe ce se întâmplă și de ce nu marcăm gol. M-a întrebat dacă cred că e ceva mental. Asta era dilema lui. I-am spus că s-au baricadat. Curajul vine din putere. Toți specialiștii spun că e vorba de mentalitate. Eu o țin pe a mea”, a spus Becali, potrivit Fanatik.

De asemenea, patronul a subliniat că miza reală pentru finalul acestui sezon este barajul pentru cupele europene, acesta fiind testul decisiv pentru Mirel Rădoi.

”Mentalitatea vine din potență. Dacă poți, ai mental. Eu știu că se poate. Viața te taxează. Nu se pune problema de mental în meciul cu Metaloglobus. S-a schimbat antrenorul, suntem în play-out. Nu se punea problema să intrăm superficiali. Una peste alta, mingea dacă e la mine, eu sunt mulțumit. Eu i-am spus lui Mirel: nu am o problemă dacă nu câștigi play-out-ul. Problema mea e că vreau să construiești echipa care va juca acel baraj. Vom juca cu cine vom juca. Dacă nu câștigăm barajul din play-out, pleacă acasă”, a mai punctat finanțatorul FCSB.

După egalul din prima etapă a play-out-ului, FCSB se pregătește pentru confruntarea cu UTA Arad, programată vineri, 20 martie, de la ora 19:00.