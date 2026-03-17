Fostul ministru al Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, a declarat, marţi, la Bruxelles, că iniţiativa legislativă privitoare la permisiunea echipelor departamentale de a evolua în Superliga de fotbal a României, cum este cazul CSA Steaua, nu a reuşit pentru că la acel moment influenţa în politică a patronului clubului FCSB, Gigi Becali, era mult mai mare.

De asemenea, europarlamentarul PSD a lăsat să se înţeleagă că nici fostul preşedinte al partidului, Marcel Ciolacu, nu şi-ar fi dorit ca iniţiativa să treacă de Parlament întrucât ar fi avut nevoie de sprijinul suporterilor FCSB în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din 2024.

Dezvăluiri explozive de la Bruxelles

"În cazul Stelei cred că este o situaţie aberantă. Pentru că mai bine de jumătate din echipele din Superliga sunt finanţate din finanţări publice. Fie că e vorba de consilii judeţene, primării sau minister este acelaşi lucru până la urmă. Şi aici mi se pare că ar trebui să facem dreptate. Ori să nu mai existe finanţare, dar asta ar distruge fotbalul românesc, ori să lăsăm să existe şi echipe precum Steaua. Dar aici nu este doar problema legislaţiei. Eu nu am reuşit cu acea iniţiativă pentru că George Becali avea o influenţă mai mare decât mine în politică la acel moment. Venea campania electorală şi preşedintele Partidului Social Democrat avea nevoie de cei 60% dintre suporterii Stelei de care credea că are nevoie să meargă în turul doi. Îmi pare rău că s-a întâmplat asta, pentru că se face o nedreptate", a declarat Dîncu la Bruxelles, unde a participat la conferinţa "European Values and Excellence: The Legacy of Nadia Comăneci, 50 Years On" în Parlamentul European.

Fostul ministru a precizat totodată că sunt foarte mulţi angajaţi ai MApN care nu şi-ar dori ca CSA Steaua să evolueze în prima ligă de fotbal a României, dar nu a dorit să dezvolte subiectul.

"Pe de altă parte ce am constat eu ca ministru al apărării, este că nu există o dorinţă în cadrul MApN de a promova echipa în Liga I. Nu am înţeles foarte bine de ce, s-a întâmplat asta de câteva ori. Sau am înţeles, dar este o temă pe care nu vreau să o dezvolt public. Dar este o vină colectivă. Mi se pare o aberaţie, nu poţi să laşi o echipă să participe într-o competiţie fără a lua premiu pentru locul pe care l-a câştigat pe teren. Şi nu cred că marea problemă este că finanţarea este publică. Eu am găsit şi o soluţie, cu o finanţare mixtă şi cu promotor privat şi o asociaţie a suporterilor, dar acest lucru am văzut că până la urmă nu a fost bine primit în minister. Sigur că dacă mai stăteam, făceam asta, dar nu s-a nimerit", a mai spus Dîncu.

Echipa de fotbal CSA Steaua, din Liga a II-a, nu are dreptul de a promova în Superliga României din cauza legislaţiei care nu permite cluburilor departamentale să evolueze pe prima scenă.