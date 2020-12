BREAKING NEWS | A castigat PROCESUL, dar continua RAZBOIUL: "FCSB risca si alte chestii!" Adi Popa nu si-a primit banii si isi ameninta fosta echipa

Adi Popa a obtinut performante remarcabile alaturi de FCSB, insa ultima despartire de fosta echipa nu s-a realizat intr-un mod amiabil.

Adi Popa si-a incheiat ultima aventura de la FCSB in vara acestui an, insa mijlocasul nu si-a primit ultimele trei salarii.

Fotbalistul a mers in instanta si a castigat procesul, iar FCSB este obligata sa ii plateasca salariile restante.

Cu toate acestea, pana in prezent nu s-a facut nicio plata, iar Adi Popa este extrem de deranjat. Mijlocasul lui Voluntari spune ca instanta nu a trimis inca motivarea si FCSB nu este obligata sa faca plata in acest context. Echipa ros-albastra va avea un termen de 30 de zile, din momentul in care se trimite motivarea, pentru a-i plati banii lui Adi Popa.

Ros-albastrii au si optiunea de a-l trimit pe fotbalist la TAS, timp de 21 de zile, insa Adi Popa ameninta ca echipa va risca si alte sanctiuni daca se intampla acest lucru:

"Somajul tehnic era 2200 de lei. Ciudata chestia asta cu somajul, duce spre SF ce se intampla la noi in Romania. Pe langa ca nu mi s-ar parea normal, si daca ar fi fost legal, sa ti se reduca salariul cu peste 90%, mi se pare incredibil. Din ce stiu, pe site-ul LPF sau unde se judeca, a fost dat ca la prima instanta mi-au dat jumatate din ce am cerut, iar la a doua instanta mi-au dat si restul. Dar cred ca am doua luni de cand nu mi s-a trimis motivarea. Adica am castigat, dar nu stiu ce am castigat. Clubul nu plateste pana nu vine motivarea. Deci nu inteleg cum se judeca. Am castigat ceva, dar nu stiu ce. Avocatii nu au ce face pentru ca dau cand vor motivarea. Legal nu cred ca au voie, nu stiu ce se intampla si de ce se amana. Atata timp cat s-a dat un verdict, probabil ca au si motivarea. Nu mai poate fi atacat, este ultima instanta aici. Sunt precedente din ce am inteles. Momcilovic a castigat de ceva timp la FIFA, dar nu stiu daca i-au platit. Speram sa vina intr-un timp cat mai scurt motivarea, pentru ca de atunci FCSB va avea 30 de zile sa ma plateasca si 21 de zile sa ma trimita la TAS. Da, pentru ca risca si alte chestii. Depunctarile se vor face la neplata. Ei trebuie sa plateasca, iar daca vor sa ma dea la TAS e alt proces. Eu si in momentul acesta sunt pe ultimele trei luni neplatit la FCSB. Mi-au dat somajul tehnic pe doua luni", a spus Adi Popa, la Digi Sport.

Adi Popa: "E vorba de respect, am castigat 7-8 trofee acolo"

Fotbalistul regreta modul in care a fost nevoit sa se desparta de echipa alaturi de care a realizat cele mai mari performante:

"Cred ca e vorba de respect pentru ca am castigat 7-8 trofee acolo si puteam sa ne strangem mana intr-un mod profesionist si corect, nu sa merg prin parcuri si pe la comisii, dar nu a fost alegerea mea.

Asta este acum, nu sunt genul de om care sa tina raca, ambitii. O sa fiu profesionist, o sa imi fac treaba si o sa mi-o fac cat mai bine", a mai spus Adi Popa.