FCSB poate ramane fara Planic! Care e situatia sarbului dupa ce Gigi Becali a anuntat ca ii ofera un nou contract

FCSB poate ramane Bogdan Planic. Fundasul sarb ar putea pleca gratis.

Bogdan Planic va intra in ultimele sase luni de contract in iarna, dar deocamdata FCSB nu se grabeste sa-i propuna prelungirea. Desi Gigi Becali anunta in urma cu mai bine de o saptamana ca ii va oferi un nou contract, potrivit DigiSport, jucatorul nu a primit nicio propunere de prelungire.

Gigi Becali anunta ca este dispus sa-i mareasca salariul jucatorului in varsta de 27 de ani de la 11.000 de euro pe luna, la 15.000 de euro. Tot Becali anunta si ca va renunta la orice discutie daca sarbul va avea alte pretentii decat ceea ce ii propune el.

Planic este cotat in acest moment la 2,3 milioane de euro. FCSB il poate pierde gratis din iarna daca nu ii ofera prelungirea contractului cat mai rapid. Odata intrat in ultimele sase luni de contract, jucatorul poate negocia cu orice club il doreste si poate pleca gratis in momentul in care ii expira intelegerea.