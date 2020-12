Vestea pe care nu voia sa o auda Gigi Becali! Ce spune Duckadam despre actualii fotbalisti de la FCSB: "Niciunul nu s-a ridicat la valoarea de 10 milioane de euro la ce au aratat pe teren!"

Helmut Duckadam, fostul presedinte de imagine de la FCSB, a vorbit despre sumele mari pe care viseaza Becali sa le incaseze pe jucatorii sai.

Finantatorul de de la FCSB a repetat de mai multe ori ca poate incasa cel putin 10 milioane pe fotbalisti precum Man, Tanase sau Coman, dar ofertele nu au aparut. Eroul de la Sevilla considera ca pana in acest moment, evolutiile pe care le-au avut cei de la FCSB nu justifica pretul cerut de latifundiarul din Pipera.

"Sunt jucatori care se pot vinde cam pana in 10 milioane de euro, dar trebuie sa aiba un parcurs foarte bun. Nu pot sa dau niciun nume, pentru ca niciunul nu s-a ridicat la valoarea de 10 milioane de euro la ce au aratat pe teren. Trebuie sa joci in grupele europene, sa joci foarte bine, sa joci la nationala ca sa ai un pret foarte bun de transfer. La Steaua sunt jucatori buni, dar n-au aratat, cel putin in ultima perioada acest lucru", a spus Helmut Duckadam pentru TelekomSport.

FCSB a fost invinsa duminica de CFR, scor 0-2, dar ramane pe primul loc cel putin pana la meciul Craiovei impotriva lui UTA Arad. Echipa lui Toni Petrea are 30 de puncte, iar oltenii au 28, fiind pe locul secund.

