Gigi Becali isi freaca mainile de bucurie! Florinel Coman este cel mai bun marcator in acest sezon! Cu ce "arme" ataca Vintila titlul mult asteptat si cum arata topul golgheterilor de la FCSB

Top 5 golgheteri ai celor de la FCSB in acest sezon.

FCSB s-a impus duminica trecuta, pe Arena Nationala, in fata celor de la Universitatea Craiva, scor 2-0 si a terminat sezonul de toamna pe podium. Echipa antrenata de Bogdan Vintila a reusit un parcurs incredibil in ultimele 14 etape in Liga 1. Acestia au inregistrat 11 victorii, 2 egaluri si o singura infrangere. Vicecampioana Romaniei nu a mai reusit sa castige titlul de campioana din 2015, an in care ros-albastrii, aflati la acea vreme sub comanda lui Costel Galca au reusit sa castige 3 trofee (campionatul, Cupa Romaniei si Cupa Ligii). Din acel moment, FCSB nu a mai reusit sa castige titlul.

In acest sezon, FCSB pare sa isi fi revenit sub comanda lui Vintila si pot ataca mult doritul titlu atat de jucatori cat si de patronul Gigi Becali. Ros-albastrii se claseaza la 5 puncte de liderul CFR Cluj, cu care se vor intalni in prima etapa dupa ce se va relua campionatul si la 4 puncte de Astra Giurgiu, care se claseaza pe locul 2.

Pana in acest moment, FCSB a marcat 33 de goluri in campionat, avand al 3-lea cel mai bun atac din Liga 1, la egalitate cu cei de la Astra. Cele mai multe goluri inscrie pentru FCSB le are Florinel Coman, cu 10 reusite, pe locul 2 se afla Harlem Gnohere cu 6 reusite, iar Florin Tanase completeaza podiumul cu 4 goluri. Pe langa cei 3, pe locul 4 se situeaza Dennis Man cu 4 goluri si Adi Popa pe locul 5, cu 2 reusite.

Florinel Coman este si golghterul Ligii 1 pana in acest moment, pe locul 2 aflandu-se Denis Alibec cu 9 goluri, iar pe locul 3 Valentin Gheorghe cu 8 reusite.

Top 5 golgheteri ai celor de la FCSB in acest sezon:



Coman 10 goluri si 6 pase de gol

Gnohere 6 goluri si 1 pasa de gol

Tanase 4 goluri si 4 pase de gol

Dennis Man 4 goluri si 1 pasa de gol

Adi Popa 2 goluri si pasa de gol.