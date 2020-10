Comedia DEZLANTUITA! Craciunescu s-ar putea sa nu mai REZOLVE arbitrajele la Dinamo! :) E suparat rau pe sefii spanioli: "Nu sunt la comanda lor, expira termenul!"

Chemat in Stefan cel Mare pe o functie unica in lume, Craciunescu a fost amanat de sefii 'cainilor' in momentul in care se astepta sa discute lucruri concrrete despre contractul sau.

Intalnirea pe care i-au promis-o in aceasta saptamana nu va mai avea loc. Craciunescu s-a suparat. Ar putea sa nu mai 'rezolve' arbitrajele anti-Dinamo, asa cum i s-a cerut de catre suporteri dupa infrangerea din derby, 2-3 in fata FCSB.



"Da, trebuia sa ne vedem, am inteles acum ca saptamana viitoare. Le transmit pe aceasta cale ca expira termenul. Daca promit ceva si nu au respectat, in fata mea nu au cuvant. Eu nu fac pasii pe care ii vor dansii, cand vor dansii, la comanda lor", a spus Craciunescu la Digisport.

