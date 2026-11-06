Dezvăluire despre Rădoi la celebrul podcast din lumea arabă: „Vă spun asta în premieră!“

Dezvăluire despre Rădoi la celebrul podcast din lumea arabă: „Vă spun asta în premieră!“ Fotbal extern
Amir Kiarash
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Chiar dacă s-a rupt de fotbalul din Orientul Mijlociu, în ultima perioadă, Mirel Rădoi (45 de ani) rămâne o figură respectată în zona Golfului Persic.

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Mirel Radoiabdulrahman bin musaad
Din articol

La ce fotbalist a fost Mirel Rădoi, el ar fi meritat, în mod cert, o carieră de nivel înalt la echipe din principalele campionate ale Europei. Din diverse motive însă, fostul mijlocaș a ratat transferuri la echipe precum Inter și Arsenal.

Consolarea lui Mirel, în acest context, a fost că, atunci când a părăsit România, el a ajuns la niște contracte foarte mari. Ce-i drept, nu la nivelul fotbalistic pe care l-ar fi meritat, în Europa, dar în Asia, în zona Golfului Persic. Aici, Rădoi a lăsat o impresie excelentă, pe rând, la Al-Hilal Riad (Arabia Saudită), Al-Ain și Al-Ahli / Shabab Al-Ahli (Emirate). Doar spre finalul carierei sale, când a ajuns la Al-Arabi (Qatar), „închizătorul“ român nu s-a mai ridicat la nivelul așteptărilor. Una peste alta însă, imaginea pe care Mirel și-a format-o în lumea arabă e una extraordinară. Dovadă și faptul că acum, periodic, se vorbește la superlativ despre fostul internațional român.

  • Interior qahtani
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„Rădoi? Cel mai serios coleg de echipă pe care l-am avut în toată cariera mea!“

Recent, fostul finanțator al lui Al-Hilal Riad, Abdulrahman Bin Musaad a povestit cum Rădoi l-a lăsat mască, în momentul în care și-a prelungit contractul, astfel încât clubul saudit să se aleagă cu o sumă importantă de transfer, în urma plecării românului, la Al-Ain!

Acum, i-a venit rândul unui fost coechipier al lui Mirel să-și amintească de felul în care mijlocașul român l-a impresionat. În cadrul celebrului podcast din zona arabă, „Bel-khabre“, fostul internațional saudit, Yasser Al-Qahtani (44 de ani) s-a referit la perioada în care l-a prins pe Mirel, la Al-Hilal Riad, între 2009 și 2011.

„Vă dați seama că, fiind la Al-Hilal mai bine de 13 ani, am prins nume foarte importante la acest club. Dar, vă spun în premieră: în toată cariera mea, n-am avut un coleg mai serios ca Mirel Rădoi! Adică, ca să vă faceți o idee: Rădoi nu se bucura excesiv, nici când marca echipa. De fapt, nu se bucura foarte mult nici când înscria el! Cred că, cât timp a jucat la Al-Hilal, a avut un gol sau două după care și-a celebrat energic reușita. Rădoi, de cele mai multe ori, zâmbea și atât. Deși era fericit la noi, nu era genul care să se exteriorizeze foarte tare. Pentru că era foarte serios, cu o etică impresionantă a muncii!“, a povestit Yasser Al-Qahtani.

În perioada în care a evoluat, la Al-Hilal, Mirel Rădoi a cucerit cinci trofee, el fiind considerat și acum printre cei mai buni jucători din istoria grupării din Riad.

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