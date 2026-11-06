Surpriza lui De La Fuente din naționala Spaniei!

Mijlocaşul Barcelonei s-a accidentat la coapsă săptămâna aceasta şi este principalul absent din lotul anunţat vineri dimineaţă de Luis de la Fuente.

Coechipierii săi de club, Eric Garcia şi Dani Olmo, şi ei accidentaţi, nu sunt nici ei disponibili.

Selecţionerul echipei naţionale, care înainte de a-şi anunţa lotul a adus un omagiu victimelor accidentului feroviar de la Urda şi lui Jesus de Miguel, i-a convocat din nou pe portarul Joan Garcia şi fundaşul dreapta Pedro Porro, care au ratat ultima acţiune internaţională din cauza accidentărilor.

De La Fuente a decis să-l cheme pe fundaşul lui Como, Jacobo Ramon (21 de ani), care a făcut parte din prestaţia impresionantă de la Bollaert miercuri (9-1) şi s-a impus ca unul dintre cei mai buni din Serie A pe poziţia sa.

Produs al academiei de tineret a lui Real Madrid, care are o opţiune de răscumpărare pentru vara viitoare şi vara anului 2028, el joacă în nordul Italiei din 2025 sub conducerea lui Cesc Fabregas.

Lotul Spaniei:

Portari: Simon (Athletic Bilbao), Raya (Arsenal), J. Garcia (FC Barcelona), Valles (Betis).

Fundaşi: Porro (Tottenham), Pubill, Grimaldo (Atlético de Madrid), Cubarsi (FC Barcelona), Laporte (Athletic Bilbao), Huijsen, Cucurella (Real Madrid), Ramon (Como).

Mijlocaşi: Ruiz (PSG), Merino, Zubimendi (Arsenal), Pedri, Fermin Lopez (FC Barcelona), Baena, Barrios (Atlético de Madrid), Roca (Betis Sevilla)

Atacanţi: Lamine Yamal (FC Barcelona), N. Williams (Athletic Bilbao), Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (PSG), Pino (Crystal Palace), Barrenetxea (Real Sociedad), R. Fernandez (Epanol Barcelona), scrie News.ro.