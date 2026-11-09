Fundaşul central Marc Guehi (Manchester City) s-a accidentat sâmbătă şi a fost înlocuit de selecţionerul Angliei, Thomas Tuchel, în lotul pentru următoarele două meciuri ale selecţionatei „Three Lions”.

Înlocuit, din cauza unei accidentări, la pauza meciului de sâmbătă, dintre Nottingham Forest şi Manchester City, fundaşul central al "cetăţenilor", Marc Guehi, a fost scos de pe lista convocaţilor naţionalei Angliei.

Selecţionerul Thomas Tuchel a decis ca în locul lui Guehi să îl cheme pe Dan Burn. "Fundaşul lui Newcastle United, care are 11 selecţii, s-a alăturat luni restului lotului lui Thomas Tuchel, la terenul de antrenament al lui Tottenham Hotspur", a anunţat FA (federaţia engleză) într-un comunicat.

Burn, în vârstă de 34 de ani, revine la echipa naţională pentru prima dată de la Cupa Mondială din această vară. El a ratat ultima pauză internaţională din septembrie şi octombrie din cauza unei accidentări la gleznă.

Anglia va întâlni joi echipa Croaţiei, pe Wembley, înainte de a o înfrunta duminică, la Madrid, pe campioana mondială, Spania, scrie news.ro.