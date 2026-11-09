Căpitanul naționalei a publicat pe Instagram diagnosticul medical și radiografia care confirmă accidentarea sa. Mijlocașul tricolorilor a postat și imaginea unei ghete însângerate, alături de emblema echipei naționale a României. Potrivit documentului medical, Stanciu suferă de un „edem cu distribuție centrală la nivelul mușchiului tibial posterior, sugestiv pentru o ruptură musculară de gradul 2”. VEZI FOTO MAI JOS

Fotbalistul în vârstă de 33 de ani va avea nevoie de aproximativ patru săptămâni pentru recuperare, astfel că nu putea participa la acțiunea primei reprezentative.

Ce declarase Gică Hagi

Postarea vine după ce Gică Hagi a sugerat că decizia de a nu se prezenta la lot le-a aparținut chiar jucătorilor absenți, printre care se numără și Ionuț Radu, respectiv Valentin Mihăilă.

„Comunicarea noastră a fost foarte clară. El a luat decizia, e decizia lor, a lui Radu, a lui Stanciu, să vorbiți cu ei. Federația a comunicat direct. Decizia aparține lor. La națională vii dacă simți, vii cu inima totală, nu există 99 la sută. Dacă nu ești convins… El are o problemă. Foarte bine, avem altul, nu am venit aici să mă plâng”, a declarat selecționerul pe 9 noiembrie.