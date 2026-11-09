El va fi următorul antrenor de la Dinamo! Ionel Dănciulescu a numit în direct tehnicianul dorit la echipă

Fostul atacant l-a propus pe Claudiu Niculescu (50 de ani) drept viitor tehnician al echipei, amintind de mandatul scurt pe care acesta l-a avut în trecut. „Ce vreau să spun este că data viitoare când va mai fi de pus un antrenor, să-l punem pe «Cleo». Chestia este că eu mă bucur enorm că, atunci când «Cleo» n-a mai fost la echipă și a fost demis, n-am fost acolo. Mie mi s-a luat o piatră de pe inimă pentru că nu am fost acolo”, a spus Ionel Dănciulescu, pentru „Totul pentru Dinamo” .

În prezent, Campos face o treabă bună la conducerea tehnică a formației din Ștefan cel Mare . Gruparea alb-roșie a fost lider în clasament pe parcursul celei mai mari părți a turului de campionat, iar „câinii” speră la câștigarea titlului în actuala stagiune. Totuși, în eventualitatea în care echipa ar rămâne fără antrenor în viitor, Ionel Dănciulescu (49 de ani) știe exact cine ar trebui să preia conducerea.

Reacția lui Claudiu Niculescu la propunerea fostului său coleg

Aflat în dialog cu fostul său partener din ofensiva dinamovistă, Claudiu Niculescu a evitat să redeschidă subiectul plecării sale din urmă cu opt ani. „Stai, mă, liniștit, eu sunt cu treaba mea. Încheiem acest subiect, te rog. Nu vreau să mai vorbim despre asta, chiar nu vreau. Am trecut de mult peste, nici nu vreau să-mi mai aduc aminte. Să vorbim despre altceva”, a zis tehnicianul în vârstă de 50 de ani.

Ionel Dănciulescu a insistat: „Dar tu nu mai meriți o șansă la Dinamo?”. Răspunsul lui Claudiu Niculescu a venit imediat, acesta excluzând o revenire în momentul de față: „Nu, nu se pune problema. Deocamdată sunt bine așa cum sunt, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Nu se pune problema”. La final, Dănciulescu a adăugat: „Eu mi-am spus punctul de vedere”.

Precedenta experiență a lui Claudiu Niculescu pe banca tehnică a lui Dinamo a durat 20 de zile, în intervalul 23 septembrie – 13 octombrie 2018. Instalat atunci în locul lui Florin Bratu, acesta a bifat trei partide oficiale: un succes în Cupa României cu Dacia Unirea Brăila (3-1), o remiză cu Sepsi (0-0) și un eșec în fața celor de la FC Botoșani (0-2). Conducerea clubului a decis la acea vreme înlocuirea antrenorului cu Mircea Rednic, care rămăsese liber de contract după un mandat în Arabia Saudită.