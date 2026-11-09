Mihai Pintilii, anunț tranșant despre revenirea la FCSB alături de Reghecampf: „Pentru asta am renunțat”

Mihai Pintilii, anunț tranșant despre revenirea la FCSB alături de Reghecampf: „Pentru asta am renunțat” Fotbal intern
SPORT.RO
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Mihai Pintilii (42 de ani), rămas liber de contract după despărțirea de grecii de la Levadiakos, a lămurit zvonurile privind o posibilă întoarcere în staff-ul celor de la FCSB.

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Fostul mijlocaș își începuse mandatul de antrenor secund la formația elenă pe 19 iulie 2026, în staff-ul lui Elias Charalambous (46 de ani), însă a părăsit echipa pe 23 septembrie 2026, după doar șase partide. Plecarea sa din Grecia a alimentat speculațiile privind o revenire la gruparea roș-albastră, unde a mai ocupat funcția de secund între februarie 2020 și martie 2026, dar și pe cea de interimar în șapte jocuri din sezonul 2022-2023.

Zvonurile au fost intensificate de numirea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) ca antrenor principal la FCSB, tehnician alături de care Pintilii a lucrat în perioada în care evolua ca jucător. Deținător al Licenței A, antrenorul care a colaborat timp de 170 de meciuri cu Charalambous la formația bucureșteană a explicat că decizia de a renunța la postul din străinătate a avut la bază strict motive familiale.

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Elias Charalambous și Mihai Pintilii, antrenori FCSB / Foto: Sport Pictures
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Mihai Pintilii exclude revenirea la FCSB

„N-am nimic planificat. Tot timpul am zis că nu știi ce se întâmplă mâine și de asta zic, trăiesc prezentul, mă bucur de familie, mă bucur de timpul liber, pentru asta am și renunțat la Levadiakos. Soția are nevoie de mine. Sunt multe lucruri pe care nu vreau să le mai dezvolt, dar mă bucur de prezent”, a spus Mihai Pintilii, la DigiSport.

Fostul internațional, retras din activitatea de fotbalist în februarie 2020 chiar de la gruparea bucureșteană, a precizat că nu a purtat nicio discuție cu Laurențiu Reghecampf după instalarea acestuia pe banca tehnică.

„Nu. Nu are nicio legătură venirea lui Reghe cu plecarea mea. Nu e niciun gând de-al meu că, domnule, gata, mă întorc sau… E și normal, eu petrecând acolo mult timp, făcând parte din ultimele succese ale echipei în Europa, în campionat. Probabil e și normal să iasă ceva, dar nu este nimic adevărat”, a mai transmis tehnicianul pentru sursa citată.

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