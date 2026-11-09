Cum l-au numit italienii pe Cristi Chivu după ultimele meciuri de la Inter și care este marele regret

Gazzetta dello Sport a catalogat reușita antrenorului român drept o „capodoperă” , jurnaliștii italieni notând că „furtuna îndoielii a trecut” după ce românul și-a manifestat bucuria în fața Curva Nord. Sursa citată remarcă faptul că formația milaneză a folosit eșecul din derby pentru a lua totul de la capăt, intrând acum în pauza competițională cu un moral mai bun, în timp ce așteaptă revenirea pe teren a lui Lautaro Martinez, care a urmărit ultimele meciuri din tribună.

Criticat inițial pentru modul în care a gestionat partida contra rivalilor din oraș, antrenorul român a obținut două victorii consecutive, fără gol primit, împotriva celor de la Feyenoord , în Liga Campionilor , și Como , în campionat . Tehnicianul a decis să retragă linia echipei cu câțiva metri, însă principala modificare remarcată a fost atitudinea jucătorilor pe teren.

Jucătorii remarcați de Cristi Chivu

Pentru Inter, cel mai mare regret rămâne înfrângerea din duelul cu AC Milan, având în vedere forma actuală a lotului. Pe flancul drept, Spence a devenit titular și este văzut drept înlocuitorul permanent al lui Dumfries. „L-am ales pentru că îi cunoșteam calitățile. Și priviți că încă nu este la nivel maxim”, a spus Cristi Chivu.

Totodată, în absența lui Lautaro Martinez, Marcus Thuram a preluat rolul de lider în teren. „Mă surprinde cine se lasă surprins. Marcus este de ani de zile un fotbalist cu niște calități extraordinare. Este adevărat însă că în această perioadă fără Lautaro și-a scos la iveală toată capacitatea de lider”, a spus antrenorul român.

În plus, Pio face spectacol pe teren, notează sursa citat, atacantul revenind la un nivel ridicat după ce a marcat în două partide consecutive. „Nu existau îndoieli nici în privința lui. Este vârful de atac al Italiei... În careu are caracteristici care îi pot fi mereu de folos lui Inter”, a mai spus Chivu.