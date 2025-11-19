OFICIAL A semnat cu FCSB: ”Bun venit!”

Gigi Becali și-a luat director sportiv la FCSB! Anunțat în urmă cu mai multe săptămâni chiar de Gigi Becali, Florin Cernat (45 de ani) a semnat oficial cu echipa campioană.

Fostul mijlocaș de la Dinamo și Dinamo Kiev a ajuns la FCSB la recomandarea lui Mihai Stoica, așa cum a anunțat Gigi Becali în urmă cu mai bine de două săptămâni. Patronul FCSB a așteptat să primească ”OK-ul” din partea finului său, Florentin Pandele, primarul din Voluntari, iar acesta a venit în cele din urmă.

După ce și-a anunțat despărțirea de FC Voluntari, acolo unde și-a încheiat cariera de fotbalist și a activat timp de opt ani ca director sportiv, Cernat este acum, oficial, la FCSB!

Florin Cernat, noul director sportiv de la FCSB!

În cursul zilei de miercuri, campioana României a a anunțat înțelegerea cu Cernat, alături de o fotografie cu acesta semnând contractul.

„Florin Cernat este, începând de astăzi, noul director sportiv al Campioanei României.

Fostul internațional, în vârstă de 45 de ani, a activat, până acum, pe aceeași poziție la FC Voluntari.

FCSB îi urează bun-venit în familia roș-albastră și să aibă parte de cât mai multe succese alături de noi!”, a transmis FCSB, pe rețelele de socializare.

Fost jucător la Oțelul Galați, Dinamo, Dinamo Kiev, Hajduk Split sau Viitorul Constanța, Florin Cernat s-a retras în 2018, de la FC Voluntari. Tot de atunci ocupa și funcția de director sportiv la gruparea ilfoveană.

Cele mai importante performanțe din cariera de fotbalist au fost în tricoul celor de la Dinamo Kiev. Acolo a cucerit de două ori titlul în Ucraina și de patru ori Cupa.

