Fostul mijlocaș de la Dinamo și Dinamo Kiev a ajuns la FCSB la recomandarea lui Mihai Stoica, așa cum a anunțat Gigi Becali în urmă cu mai bine de două săptămâni. Patronul FCSB a așteptat să primească ”OK-ul” din partea finului său, Florentin Pandele, primarul din Voluntari, iar acesta a venit în cele din urmă.



După ce și-a anunțat despărțirea de FC Voluntari, acolo unde și-a încheiat cariera de fotbalist și a activat timp de opt ani ca director sportiv, Cernat este acum, oficial, la FCSB!



Florin Cernat, noul director sportiv de la FCSB!



În cursul zilei de miercuri, campioana României a a anunțat înțelegerea cu Cernat, alături de o fotografie cu acesta semnând contractul.



„Florin Cernat este, începând de astăzi, noul director sportiv al Campioanei României.



Fostul internațional, în vârstă de 45 de ani, a activat, până acum, pe aceeași poziție la FC Voluntari.



FCSB îi urează bun-venit în familia roș-albastră și să aibă parte de cât mai multe succese alături de noi!”, a transmis FCSB, pe rețelele de socializare.

