Gigi Becali l-a sunat pe Florinel Coman: ”Vin!”

Gigi Becali l-a sunat pe Florinel Coman: ”Vin!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali a mărturisit că este dezamăgit de mai mulți jucători ajunși la FCSB în urmă cu doar câteva luni.

TAGS:
Florinel ComanFCSBGigi Becali
Din articol

Aymen Boutoutaou și Meriton Korenica sunt doar doi dintre jucătorii care nu au reușit să se ridice la așteptările finanțatorului de la FCSB.

Gigi Becali l-a contactat pe Florinel Coman pentru a-l convinge să revină la FCSB

  • Florinel coman
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Din acest motiv, în iarnă, Becali va încerca să găsească din nou jucători capabili să o transforme pe FCSB într-o forță, iar de această dată va avea și ajutoare. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că Bogdan Costicea se va ocupa de transferuri în următoarea fereastră de mercato.

Totuși, pe lista lui Gigi Becali se află un nume la care nu va renunța în orice caz. Finanțatorul roș-albaștrilor speră la revenirea lui Florinel Coman la echipa sa. Internaționalul român va intra în ultimele luni de contract cu Al Gharafa și deocamdată este incert dacă i se va propune prelungirea contractului. 

Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Coman, care se află în cantonamentul echipei naționale. Fotbalistul i-a transmis patronului de la FCSB că va reveni la gruparea roș-albastră în cazul în care nu își va găsi un nou angajament în zona Golfului.

Korenica ăla… Acolo juca, la CFR. Aici driblează. Unde driblezi, bă, că tu nu știi să driblezi? Tavi, împrumut? Habar n-am ce-i cu el, voi știți. Nu mă interesează. Eu am vorbit cu ăsta, cu Coman. Am zis să vedem. Măcar să iau jucători valoroși, pe care-i știu.

A zis că nu-i dau drumul ăia, că mai are șase luni de contract din iarnă. Mi-a zis: «Dacă nu am alt contract pe aici, vin». Eu mă gândeam acum, din iarnă. Trebuie valoare! N-ai valoare, nu poți să câștigi la fotbal. N-ai valoare”, a declarat Gigi Becali la Fanatik.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Petiție cu peste 1.000 de semnături după angajarea lui Felix Alexa la TNB. Artiștii cer un control al Ministerului Culturii
Petiție cu peste 1.000 de semnături după angajarea lui Felix Alexa la TNB. Artiștii cer un control al Ministerului Culturii
ULTIMELE STIRI
ACUM FC Botoșani - Oțelul Galați 0-0, pe Sport.ro! Performanța lui Andrei Dumiter
ACUM FC Botoșani - Oțelul Galați 0-0, pe Sport.ro! Performanța lui Andrei Dumiter
OUT! Fotbalistul de la FCSB care pleacă în iarnă: „E un caz pierdut”
OUT! Fotbalistul de la FCSB care pleacă în iarnă: „E un caz pierdut”
Nemaivăzut! Gigi Becali îl implică pe Mirel Rădoi la FCSB: ”Acum vorbesc cu el!”
Nemaivăzut! Gigi Becali îl implică pe Mirel Rădoi la FCSB: ”Acum vorbesc cu el!”
Cum au reacționat bosniacii după ce Nicolae Stanciu i-a răspuns lui Gheorghe Hagi
Cum au reacționat bosniacii după ce Nicolae Stanciu i-a răspuns lui Gheorghe Hagi
Florin Prunea a ales portarul pentru națională după ce Ionuț Radu a refuzat convocarea
Florin Prunea a ales portarul pentru națională după ce Ionuț Radu a refuzat convocarea
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Reghecampf, pe cracă? „Își trăiește ultimele zile, la FCSB!“

Reghecampf, pe cracă? „Își trăiește ultimele zile, la FCSB!“

Italienii laudă pariul lui Chivu: ”Printre cei mai buni!”

Italienii laudă pariul lui Chivu: ”Printre cei mai buni!”

Și MM Stoica și-a luat mâna de pe fotbalistul făcut praf de Gigi Becali: ”Am niște standarde greșite!”

Și MM Stoica și-a luat mâna de pe fotbalistul făcut praf de Gigi Becali: ”Am niște standarde greșite!”

Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Como 2-0: ”L-a devorat pe Fabregas!”

Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Como 2-0: ”L-a devorat pe Fabregas!”

Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Catalanii lui Flick fac remontada pe Metropolitano

Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Catalanii lui Flick fac remontada pe Metropolitano

Grecii au publicat imaginile cu Octavian Popescu și au răbufnit: "Așteptăm cu interes o reacție"

Grecii au publicat imaginile cu Octavian Popescu și au răbufnit: "Așteptăm cu interes o reacție"


Recomandarile redactiei
Nemaivăzut! Gigi Becali îl implică pe Mirel Rădoi la FCSB: ”Acum vorbesc cu el!”
Nemaivăzut! Gigi Becali îl implică pe Mirel Rădoi la FCSB: ”Acum vorbesc cu el!”
OUT! Fotbalistul de la FCSB care pleacă în iarnă: „E un caz pierdut”
OUT! Fotbalistul de la FCSB care pleacă în iarnă: „E un caz pierdut”
Cum au reacționat bosniacii după ce Nicolae Stanciu i-a răspuns lui Gheorghe Hagi
Cum au reacționat bosniacii după ce Nicolae Stanciu i-a răspuns lui Gheorghe Hagi
ACUM FC Botoșani - Oțelul Galați 0-0, pe Sport.ro! Performanța lui Andrei Dumiter
ACUM FC Botoșani - Oțelul Galați 0-0, pe Sport.ro! Performanța lui Andrei Dumiter
Florin Prunea a ales portarul pentru națională după ce Ionuț Radu a refuzat convocarea
Florin Prunea a ales portarul pentru națională după ce Ionuț Radu a refuzat convocarea
Alte subiecte de interes
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Helmut Duckadam a făcut praf "perlele" lui Becali: "Nu știu ce a dorit dânsul"
Helmut Duckadam a făcut praf "perlele" lui Becali: "Nu știu ce a dorit dânsul"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
Amendă de peste 75 de milioane de euro pentru Kaufland în Bulgaria. Compania amenință cu retragerea unor investiții

stirileprotvAmendă de peste 75 de milioane de euro pentru Kaufland în Bulgaria. Compania amenință cu retragerea unor investiții

O femeie din Viena a rămas văduvă la numai 97 de zile după nuntă și a cerut pensie de urmaș pe viață. Ce a decis instanța

stirileprotvO femeie din Viena a rămas văduvă la numai 97 de zile după nuntă și a cerut pensie de urmaș pe viață. Ce a decis instanța

Israelul se pregătește pentru era post-Netanyahu. Fostul șef al armatei încearcă să formeze o coaliție

stirileprotvIsraelul se pregătește pentru era post-Netanyahu. Fostul șef al armatei încearcă să formeze o coaliție

Primarul din Baia Mare cere demisia directoarei adjuncte de la Școala „Lucian Blaga”, după vizita lui Cătălin Cherecheș: „Mă îngrijorează”

stirileprotvPrimarul din Baia Mare cere demisia directoarei adjuncte de la Școala „Lucian Blaga”, după vizita lui Cătălin Cherecheș: „Mă îngrijorează”

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!