Gigi Becali l-a sunat pe Florinel Coman: ”Vin!”

Aymen Boutoutaou și Meriton Korenica sunt doar doi dintre jucătorii care nu au reușit să se ridice la așteptările finanțatorului de la FCSB.

Din acest motiv, în iarnă, Becali va încerca să găsească din nou jucători capabili să o transforme pe FCSB într-o forță, iar de această dată va avea și ajutoare. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că Bogdan Costicea se va ocupa de transferuri în următoarea fereastră de mercato.

Totuși, pe lista lui Gigi Becali se află un nume la care nu va renunța în orice caz. Finanțatorul roș-albaștrilor speră la revenirea lui Florinel Coman la echipa sa. Internaționalul român va intra în ultimele luni de contract cu Al Gharafa și deocamdată este incert dacă i se va propune prelungirea contractului.

Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Coman, care se află în cantonamentul echipei naționale. Fotbalistul i-a transmis patronului de la FCSB că va reveni la gruparea roș-albastră în cazul în care nu își va găsi un nou angajament în zona Golfului.

”Korenica ăla… Acolo juca, la CFR. Aici driblează. Unde driblezi, bă, că tu nu știi să driblezi? Tavi, împrumut? Habar n-am ce-i cu el, voi știți. Nu mă interesează. Eu am vorbit cu ăsta, cu Coman. Am zis să vedem. Măcar să iau jucători valoroși, pe care-i știu.

A zis că nu-i dau drumul ăia, că mai are șase luni de contract din iarnă. Mi-a zis: «Dacă nu am alt contract pe aici, vin». Eu mă gândeam acum, din iarnă. Trebuie valoare! N-ai valoare, nu poți să câștigi la fotbal. N-ai valoare”, a declarat Gigi Becali la Fanatik.