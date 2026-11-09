VIDEO EXCLUSIV Singura cale prin care fotbalistul dorit cu disperare de Gigi Becali poate semna cu FCSB: ”Ăsta e adevărul!”

Singura cale prin care fotbalistul dorit cu disperare de Gigi Becali poate semna cu FCSB: ”Ăsta e adevărul!” Superliga
SPORT.RO
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Se vorbește din nou despre revenirea unui jucător important la FCSB. 

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FCSBFlorinel ComanGigi Becali
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Florinel Coman a fost întrebat la conferința de presă susținută azi la echipa națională dacă ia în considerare să se întoarcă în vară la gruparea patronată de Gigi Becali.

Ion Alexandru: ”Nu văd de ce Florinel Coman ar refuza prelungirea la Al Gharafa!”

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Coman a preferat să rămână diplomat și a spus că deocamdată se află sub contract cu Al Gharafa și nu poate face nicio mutare. Ion Alexandru este de părere că Florinel Coman va rămâne în Qatar dacă i se va propune prelungirea contractului cu Al Gharafa. Motivul? Evident, salariul uriaș pe care Coman îl încasează la Al-Gharafa.

Cine a ajuns în acea zonă a ajuns pentru bani, ăsta este adevărul. Dacă i se va propune prelungirea contractului în Qatar nu văd de ce ar refuza. Asta dacă acel record stabilit de Drăguș nu va fi corectat. Nu știm exact care sunt dorințele patronului de la FCSB, dar în acest moment cred că Florinel Coman se gândește mai degrabă să rămână. Am văzut că a marcat în Champions League Asia, nu e la o echipă slabă și salariul este pe măsură. Doar despre bani putem să vorbim în Qatar”, a spus comentatorul Ion Alexandru la VOYO SPORT LIVE.

În ceea ce privește prezența lui Florinel Coman la echipa națională, Ion Alexandru a dezvăluit ce așteptări are de la fostul jucător al lui FCSB.

Să ne așteptăm să vină cu sufletul deschis la echipa națională. Mi s-a părut trist la conferința de presă, nu părea entuziasmat de aceste două meciuri. Să sperăm că a fost o mască și că pe teren se va vedea entuziasmul său pentru a reveni sub tricolor. Coman e un jucător bun de care echipa națională are nevoie. Să sperăm că Gică Hagi îl va folosi pentru că îl știe foarte bine. E un avantaj, dar e vorba despre dorință, entuziasm, concentrare”, a mai spus Ion Alexandru.

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