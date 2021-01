Gigi Becali i-a socat si pe sud-coreeni! Ce CLAUZA a pus pentru transferul lui Bus la Seongnam: FCSB se poate trezi cu aproape 1 milion de dolari in conturi

Gigi Becali este atent la fiecare detaliu atunci cand negociaza vanzarea unui jucator de la FCSB.

Patronul ros-albastrilor a surprins pe multa lume la masa negocierilor, iar acum a venit randul sud-coreenilor care l-au cumparat pe Sergiu Bus.

Pentru a fi sigur ca nu e 'tepuit', Gigi Becali a introdus o clauza speciala in contractul de vanzare. Daca Sengnam nu plateste 450.000 de euro pentru Bus in doua saptamani, pretul de vanzare al atacantului se va dubla!

Gigi Becali este patit cu transferurile in Asia. In 2014, Mihai Pintilii era vandut la Al Hilal pentru 2.4 milioane de euro, insa banii nu au mai fost achitati pentru el si FCSB s-a judecat aproximativ un an pentru a-si face dreptate.

"In general, coreenii sunt foarte seriosi. Spun o chestie de la negocieri. Nu e o picanterie, ci o realitate. FCSB e obisnuita sa nu primeasca banii la timp de la echipele indepartate. Avem atatea cazuri cu arabii, chiar cu Pintilii. Asa ca FCSB a luat in considerare asta, a cerut banii imediat. Cei de acolo n-au inteles de ce si au zis ca in doua saptamani platesc. Atunci FCSB a cerut garantie, ceea ce e firesc.

Cei de la Seongnam au zis sa platesc dublul sumei de transfer daca in doua saptamani FCSB nu are banii in cont. N-am mai vazut asa ceva! Ceea ce spune multe despre corectitudinea unui club", a dezvaluit Bogdan Apostu, impresarul lui Bus, pentru Gazeta.