Sergiu Bus, prima reactie dupa plecarea de la FCSB! "A fost un soc pentru MM Stoica! Era suparat!" Ce i-a transmis Gigi Becali dupa ce a acceptat oferta sud-coreenilor

Sergiu Bus a fost vandut in Coreea de Sud, la Seongnam.

Bus a parasit-o pe FCSB dupa doar 6 luni. Atacantul venit din postura de jucator liber nu a avut impactul asteptat si a fost folosit mai mult din postura de rezerva.

Cu toate acestea, Bus era in continuare un fotbalist important pe care Toni Petrea si staff-ul sau se bazau, iar plecarea acestuia a socat pe toata lumea.

Cel mai afectat a fost MM Stoica. Bus spune ca managerul ros-albastrilor a fost usor suparat la aflarea vestii:

"Cand m-am intalnit cu el, in momentul in care am fost sa-mi iau ramas bun de la colegi, era usor suparat cred. Il inteleg, cred si stiu si eu ca am fost un jucator important. In ciuda faptului ca ieseam repede din teren. Mereu m-am vazut ca pe un jucator important, probabil si dansul a crezut la fel. A cazut ca un soc pentru dansul plecarea mea. Totul s-a intamplat repede. In decurs de cateva ore cluburile s-au inteles. Nici n-am apucat sa anunt pe cineva. In afara de mine si Bogdan Apostu nu stia nimeni.

A fost o placere sa joc la cel mai mare club din Romania. O onoare, sincer. Mi-am facut multi prieteni, am avut o relatie extraordinara cu jucatorii si stafful. Sper doar ca domnul MM si ceilalti din staff sa nu creada ca am facut-o dinadins, ca mi-as fi dorit sa plec. Dar a fost o oferta chiar buna, greu de refuzat", a spus Sergiu Bus pentru Gazeta.

Sergiu Bus: "Gigi Becali mi-a transmis ca nu a renuntat la mine usor"

Atacantul nu a discutat personal cu Gigi Becali dupa ce oferta din Coreea de Sud a fost acceptata, insa spune ca au schimbat cateva vorbe prin impresarul Bogdan Apostu.

"N-am vorbit personal. Am facut un telefon fara fir prin Bogdan. I-a spus agentului meu sa nu cred ca dansul a renuntat la mine usor. Insa oferta a fost bunicica, mai ales ca eu am venit liber aici. Oricum as fi jucat mai putin, domnul Becali avand politica proprie, de a promova tinerii jucatori. Dansul vrea sa produca bani. Chiar ii multumesc pentru tot, am 28 de ani, o familie in spate, ma ajuta transferul. Aceasta sansa nu era de ratat", a mai spus Sergiu Bus.