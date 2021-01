CFR Cluj a incercat transferul iernii! Cum a vrut Edi Iordanescu sa ia un jucator de la FCSB: "Il place mult, dar Gigi Becali s-a opus!"

Sergiu Bus (28 de ani) a plecat de la FCSB in Coreea de Sud, insa impresarul sau dezvaluie ca ar fi putut ajunge la rivala CFR Cluj.

Bus nu a dus lipsa de oferte, in ciuda faptului ca nu a jucat foarte mult la FCSB. Atacantul de 28 de ani a fost dorit de patru cluburi din Liga 1, printre care si campioana CFR Cluj.

Cu toate acestea, toate ofertele venite din Romania au fost doar pentru un imprumut si Gigi Becali s-a opus unei astfel de mutari:

"Din Romania au fost vreo 4 oferte importante. Echipe de play-off, bune. Insa, ca sa fiu sincer, cand ne-am intors de la Levski in Romania, ne-am asumat un pas inapoi doar pe moment, sa mergem la Gaz Metan, unde am fost pentru Edi.

Edi il cunoaste, il place. Il va aprecia mereu indiferent de echipa la care joaca. Va fi un jucator interesant pentru Edi in urmatorii 3-4 ani oricand. Insa ca sa revin, oferte au fost, insa domnul Becali nu a dorit sa-l dea imprumut. Am discutat cu dansul si mi-a zis sa ca nu vrea nimeni sa-l dea afara de la FCSB, pur si simplu e o oferta buna pe care daca ambele parti o accepta, transferul se face. Nu a vrut nimeni sa renunte la Sergiu", a spus Bogdan Apostu, pentru Gazeta.

Aproximativ 300.000 de euro ar fi incasat Gigi Becali in schimbul lui Bus, pe care l-a adus in vara sub forma de jucator liber.