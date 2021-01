"Man sa nu mai dea goluri! Daca mai da vreo 10 se vor cere 30 de milioane de euro pe el!" :) Gigi Becali, ironizat in direct la TV!

Marcel Puscas (60 de ani) a comentat intr-un mod ironic situatia golgheterului din Liga 1.

14 milioane de euro este pretul pe care Gigi Becali il solicita in schimbul lui Dennis Man, insa atacantul FCSB-ului marcheaza aproape etapa de etapa si a ajuns la un total de 14 goluri in 18 meciuri din Liga 1.

Marcel Puscas l-a 'sfatuit' pe Man sa nu mai marcheze atat de multe goluri daca vrea sa plece de la FCSB in viitorul apropiat. :)

"Eu l-as sfatui pe Dennis Man sa nu mai dea goluri. Daca mai da vreo 10 goluri sezonul asta, nu mai ramane la 14 milioane de euro, se fac 30. In ritmul asta, fiecare gol marcat de Man in campionatul Romaniei, care este unul de nivelul al treilea in Europa, duce la un milion de euro in plus. Atunci risca sa nu se mai transfere. Am glumit", a spus Marcel Puscas, la Digi Sport.

Dennis Man este cel mai bine cotat fotbalist din Liga 1, fiind evaluat la 6.5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.