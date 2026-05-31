Kennedy Boateng (29 de ani), fundașul central al lui Dinamo din ultimele două sezoane, s-a despărțit de ”roș-albi” la finalul acestei stagiuni, în ciuda încercărilor conducerii de a-l face să rămână.

S-a zvonit că acesta se va transfera în Turcia sau zona arabă, unde posibilitățile financiare sunt net superioare fotbalului românesc, dar lucrurile pot lua o întorsătură neașteptată.

Gigi Becali e gata să-l transfere pe Boateng la FCSB

După ce agentul acestuia l-a ”invitat” pe Gigi Becali să inainteze o ofertă, se pare că Becali se arată dispus să facă tot posibilul pentru a-l transfera pe togolez la echipa sa. Luni, cele două părți vor purta o primă rundă de negocieri.

„Mâine acționăm. Dacă eu am văzut interviul lui și a spus că nu se pune problema în România, d-aia nici nu m-am interesat. Dacă e să fie, să fie”, a spus Becali, la Digi Sport.

Boateng a evoluat în 44 de partide pentru cei de la Dinamo în acest sezon, în toate competițiile, reușind să marcheze de șase ori. Cu această cifră, fundașul a fost printre cei mai buni marcatori ai echipei în sezonul recent încheiat.

FCSB, cap de serie în Conference League

Grație coeficientului UEFA de 25.500, FCSB va fi cap de serie în turul 2 preliminar al Conference League și va evita adversari mai puternici în următoarea fază.

Printre posibilii adversari se numără Motherwell, Dunajska Streda, NK Varazdin, Beitar Ierusalim, Hapoel Tel-Aviv, Debrecen, Zimbru Chișinău, Shelbourne sau Valletta.