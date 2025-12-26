Aflat în vacanță în orașul natal, vârful grupării din Gruia a participat la un meci de fotbal în sală alături de alți fotbaliști din Superliga, precum Andrei Borza sau Marian Aioani. Imaginile cu Louis Munteanu îmbrăcat în echipamentul roș-albastru s-au viralizat rapid și i-au stârnit entuziasmul lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera vede în acest gest o dovadă clară a atașamentului jucătorului față de echipa sa.



"Eu nu am mai vorbit cu Louis Munteanu. El și-a pus tricoul? A, păi dacă el l-a pus la inițiativa lui... Înseamnă că iubește FCSB-ul și este posibil orice. Acum da, chiar mă gândesc mai mult să îl iau. Se schimbă situația", a spus Gigi Becali pentru Digi Sport.



Negocierile s-ar putea relua



Deși în toamna acestui an Ioan Varga solicita nu mai puțin de 18 milioane de euro pentru perla sa, prețul atacantului a scăzut drastic în ultima perioadă. Ultimele informații apărute în presa din Franța indică faptul că Louis Munteanu ar putea fi lăsat să plece de la CFR Cluj în schimbul sumei de 4 milioane de euro, o cifră mult mai accesibilă pentru FCSB.



În noiembrie 2025, tratativele dintre cele două părți au eșuat din cauza pretențiilor salariale ale fotbalistului. "Cu Louis Munteanu și Emerllahu era făcută 99%. Până la urmă a căzut, Munteanu cerea 60.000 de euro pe lună. Păi, nu pot să-ți dau mai mult de 30.000, că are Tănase 30.000", a explicat patronul FCSB atunci.



Rămâne de văzut dacă apariția lui Munteanu în culorile rivalei va forța o despărțire rapidă de CFR Cluj, asta în condițiile în care jucătorul nu a avut un sezon prea bun în tricoul ardelenilor.

