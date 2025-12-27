Gigi Becali: "Octavian Popescu și Politic merg în cantonament. Dacă nu se ridică la nivel, la revedere"

Octavian Popescu (23 de ani) și Dennis Politic (25 de ani) nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor în prima parte a acestui sezon, însă FCSB nu ia în calcul despărțirea de cei doi. Ambii vor merge în cantonamentul din Antalya în această iarnă, unde vor trebui să convingă staff-ul tehnic.



În caz contrar, Gigi Becali anunță că atât Politic, cât și Octavian Popescu nu vor mai putea emite pretenții pentru titularizare.



"O să vedem acum. Am vorbit cu MM și i-am zis: 'Hai să-l vedem pe George Popescu în cantonamentul ăsta și să vedem ce a înțeles el de la viața asta. Și hai să-l vedem și pe Politic dacă poate'. Eu l-aș lua și l-aș boteza pe Politic. E mare fotbalist dacă îl botez eu ca să scape de sectă.



Dacă nu se ridică la nivel în cantonament, la revedere. Dacă nu își revin, rezerve! Stăm în numai 11 jucători într-o echipă?", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Amical FCSB - Beșiktaș în Turcia

În cantonamentul din Antalya, FCSB va disputa o singură partidă amicală, contra lui Beșiktaș, echipă cu 16 titluri de campioană în Turcia. Formația pregătită de Sergen Yalcin are în prezent în lot jucători precum Tammy Abraham, Orkun Kokcu, Vaclav Cerny sau Wilfred Ndidi.



Cu ocazia amicalului cu Beșiktaș, Mihai Stoica a anunțat că David Miculescu este așteptat să revină pe gazon după accidentare.



"Miculescu nu va putea juca în meciul cu Rapid. Se pare că la meciul amical cu Beșiktaș va fi. Doar ăsta îl avem. Chiar Qarabag ne-a întrebat azi dacă vrem să facem un meci cu ei, dar ăia ne-ar lua moralul (n.r - râde). Ei voiau pe 12 ianuarie, dar noi pe 16 jucăm la Pitești.



Cu Beșiktaș se va juca pe Gloria Sports Arena. Vom împărți stabilimentul. Nu e prima dată. Am mai avut o dată plăcerea de a împărți baza de antrenamentul și hotelul cu ei. E ceva colosal ce au făcut acolo turcii", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

