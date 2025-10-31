Alibec a fost cel care a deschis scorul partidei, când a transformat în minutul 26 un penalty obținut de Adrian Șut.

Denis Alibec, la U Cluj?!

Este singurul gol marcat de Alibec la FCSB după revenirea din această vară. În afară de golul cu Gloria Bistrița, atacantul mai contribuise cu o pasă decisivă î 11 meciuri în care și-a făcut apariția.

Alibec s-a arătat nemulțumit de minutele jucate la FCSB, iar Gigi Becali l-a criticat pe atacant pentru randamentul scăzut. Diin acest motiv, s-a vorbit inclusiv despre o posibilă despărțire a lui Alibec de gruparea roș-albastră.

Radu Constantea, președintele lui U Cluj, a recunoscut că nu ar refuza un posibil transfer al lui Alibec.

”Vor fi schimbări în iarnă, dar vom face analize. Alibec e interesant pentru orice echipă din campionat. E jucătorul lor și nu pot comenta acum.

Vom analiza situația sa în iarnă, alături de tot staff-ul, dar e prematur să vorbim”, a spus Radu Constantea, conform Iamsport.

