Antrenorul propus de Mihai Stoica la FCSB și-a găsit echipă: "Contract pe un an"

După plecarea intempestivă a lui Mirel Rădoi la Gaziantep, FCSB a petrecut o lună cu interimarii Lucian Filip și Alin Stoica, iar ulterior a fost obligată să numească un tehnician cu licență Pro. Mihai Stoica a insistat ca noul antrenor să fie străin, însă în cele din urmă a fost ales Marius Baciu, cel care a calificat echipa în Conference League.

Daniele Bonera, ținta lui Mihai Stoica pentru FCSB, semnează cu Pro Vercelli

În urmă cu trei săptămâni, Mihai Stoica dezvăluia că primul străin de pe lista sa a fost Daniele Bonera (45 de ani), fostul mare jucător de la AC Milan, care antrenase ultima dată la echipa de tineret a rossonerilor.

Bonera nu a mai sosit la FCSB, iar acum a ajuns la un acord cu o altă echipă. Este vorba de Pro Vercelli, formație din Serie C, notează Tuttomercatoweb.

Italienii scriu că Bonera va semna un contract pe un sezon cu Pro Vercelli, cu opțiune de prelungire, și îi va lua locul lui Michele Santoni, a cărui despărțire deja a fost anunțată oficială.