Antrenorul propus de Mihai Stoica la FCSB și-a găsit echipă: "Contract pe un an"

Antrenorul propus de Mihai Stoica la FCSB și-a găsit echipă: &quot;Contract pe un an&quot; Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a fost aproape să numească un antrenor străin înainte ca Gigi Becali să se răzgândească și să îl instaleze pe Marius Baciu.

TAGS:
FCSBMihai StoicaPro VercelliItaliadaniele bonera
Din articol

După plecarea intempestivă a lui Mirel Rădoi la Gaziantep, FCSB a petrecut o lună cu interimarii Lucian Filip și Alin Stoica, iar ulterior a fost obligată să numească un tehnician cu licență Pro. Mihai Stoica a insistat ca noul antrenor să fie străin, însă în cele din urmă a fost ales Marius Baciu, cel care a calificat echipa în Conference League.

Daniele Bonera, ținta lui Mihai Stoica pentru FCSB, semnează cu Pro Vercelli

În urmă cu trei săptămâni, Mihai Stoica dezvăluia că primul străin de pe lista sa a fost Daniele Bonera (45 de ani), fostul mare jucător de la AC Milan, care antrenase ultima dată la echipa de tineret a rossonerilor.

Bonera nu a mai sosit la FCSB, iar acum a ajuns la un acord cu o altă echipă. Este vorba de Pro Vercelli, formație din Serie C, notează Tuttomercatoweb.

Italienii scriu că Bonera va semna un contract pe un sezon cu Pro Vercelli, cu opțiune de prelungire, și îi va lua locul lui Michele Santoni, a cărui despărțire deja a fost anunțată oficială.

  • Pro Vercelli a încheiat pe locul 14 în grupa A din Serie C.
  • Bonera a făcut parte din staff-ul primei echipe a lui AC Milan în perioada 2019-2024, când principali erau Stefano Pioli și Marco Giampaolo. Ulterior, timp de 8 luni, a antrenat Milan Futuro.

Daniele Bonera

Foto: Getty Images

  • Daniele bonera 3
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mihai Stoica: "Primul nume de pe lista mea era Daniele Bonera"

Ca fotbalist, Daniele Bonera a strâns 201 meciuri în tricoul lui AC Milan și a cucerit Liga Campionilor, dar și titlul în Serie A. La naționala Italiei a jucat în 16 partide.

"Eu am avut altă variantă. Am vrut antrenor străin din multe motive. Primul nume de pe listă pe care îl propuneam era Daniele Bonera.

A fost fotbalist de echipa națională a Italiei. A fost secundul lui Marco Giampaolo la AC Milan. Apoi a venit Pioli, iar Bonera a rămas pe încredere. Cu ei doi a luat AC Milan campionatul. Îl sunasem pe Ciprian Tătărușanu să îl întreb cum este ca om, iar referințele erau impecabile. Gigi a spus până la urmă că nu mai vrea antrenor străin", a spus Mihai Stoica, în urmă cu trei săptămâni, la Fanatik.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Poliția Locală Constanța explică intervenția în cazul șoferului de TIR: „L-am imobilizat ca să prevenim o tragedie”
Poliția Locală Constanța explică intervenția în cazul șoferului de TIR: „L-am imobilizat ca să prevenim o tragedie”
ULTIMELE STIRI
Ionuț Chirilă a semnat și amenință clubul cu demisia înainte să înceapă: „Am pus o clauză în contract”
Ionuț Chirilă a semnat și amenință clubul cu demisia înainte să înceapă: „Am pus o clauză în contract”
Colaps în Ghencea: Fosta campioană a Europei este în pragul dispariției
Colaps în Ghencea: Fosta campioană a Europei este în pragul dispariției
FCSB a făcut primul transfer al verii! Cât e plătit Gigi Becali
FCSB a făcut primul transfer al verii! Cât e plătit Gigi Becali
Denis Alibec ofertat din Superliga: „Vineri o să ne întâlnim”
Denis Alibec ofertat din Superliga: „Vineri o să ne întâlnim”
Crazy! Câte echipe din liga a doua vor juca în cupele europene în viitorul sezon
Crazy! Câte echipe din liga a doua vor juca în cupele europene în viitorul sezon
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
„Țeapa“ luată de la Hagi ustură rău de tot: „Bani aruncați! Orice alt jucător ar fi mai bun“

„Țeapa“ luată de la Hagi ustură rău de tot: „Bani aruncați! Orice alt jucător ar fi mai bun“

FCSB nu mai este cea mai valoroasă echipă din Superliga! Cine a urcat pe primul loc + cel mai scump fotbalist din campionat

FCSB nu mai este cea mai valoroasă echipă din Superliga! Cine a urcat pe primul loc + cel mai scump fotbalist din campionat

3.000.000 de euro pentru Ștefan Târnovanu

3.000.000 de euro pentru Ștefan Târnovanu

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Dinamo și-a găsit atacant după venirea lui Nuno Campos. Numele surpriză propus pentru noul sezon

Dinamo și-a găsit atacant după venirea lui Nuno Campos. Numele surpriză propus pentru noul sezon

Antrenor de 26 de ani numit în Superligă! Fost atacant cu selecții la națională

Antrenor de 26 de ani numit în Superligă! Fost atacant cu selecții la națională



Recomandarile redactiei
FCSB a făcut primul transfer al verii! Cât e plătit Gigi Becali
FCSB a făcut primul transfer al verii! Cât e plătit Gigi Becali
Colaps în Ghencea: Fosta campioană a Europei este în pragul dispariției
Colaps în Ghencea: Fosta campioană a Europei este în pragul dispariției
Denis Alibec ofertat din Superliga: „Vineri o să ne întâlnim”
Denis Alibec ofertat din Superliga: „Vineri o să ne întâlnim”
Gigi Becali dă lovitura! Ce a spus despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB: „Va veni la mine!”
Gigi Becali dă lovitura! Ce a spus despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB: „Va veni la mine!”
Bombă la Real Madrid: „A semnat!”
Bombă la Real Madrid: „A semnat!”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Cristi Chivu a pierdut postul de antrenor al unei campioane istorice a Italiei în favoarea unui fost rival din Serie A!
Cristi Chivu a pierdut postul de antrenor al unei campioane istorice a Italiei în favoarea unui fost rival din Serie A! 
Crescut de Juventus Torino, românul Davide Bledea a semnat cu campioana istorică a Italiei! ”Nu am mai primit niciun telefon de la FRF”
Crescut de Juventus Torino, românul Davide Bledea a semnat cu campioana istorică a Italiei! ”Nu am mai primit niciun telefon de la FRF”
CITESTE SI
Vești proaste pentru angajați: salariul mediu brut urcă la peste 9.200 lei, însă inflația va continua să erodeze veniturile

stirileprotv Vești proaste pentru angajați: salariul mediu brut urcă la peste 9.200 lei, însă inflația va continua să erodeze veniturile

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

Furtuni puternice și vijelii în România. ANM a emis cod galben de ploi în mai multe județe

stirileprotv Furtuni puternice și vijelii în România. ANM a emis cod galben de ploi în mai multe județe

Șoferul TIR-ului scăpat de sub control în Constanța ar fi suferit o criză diabetică la volan. Un polițist l-ar fi agresat

stirileprotv Șoferul TIR-ului scăpat de sub control în Constanța ar fi suferit o criză diabetică la volan. Un polițist l-ar fi agresat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!